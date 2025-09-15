Головна Спорт Новини
Головний тренер збірної Росії з баскетболу потрапив у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Головний тренер збірної Росії з баскетболу потрапив у базу «Миротворця»
Лукич провів публічну зустріч із так званим «Президентом федерації баскетболу Донецької народної республіки»

Лукич є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян

Головний тренер збірної Росії з баскетболу серб Зоран Лукич потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що тренер є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Під час форуму «Експобаскет» (проходив 29-30 серпня цього року) Лукич провів публічну зустріч із т.зв. «Президентом федерації баскетболу Донецької народної республіки» Олегом Головіним.

На «Експобаскеті» Головін був одним із учасників заходу, про що свідчить акредитація.

Лукич був спікером заходу.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Теги: баскетбол Сербія «ДНР» росія

