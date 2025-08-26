Головна Спорт Новини
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки
ФІБА покарала чотирьох баскетболістів збірної Домініканської Республіки та трьох гравців команди Аргентини

Гра між збірними Аргентини та Домініканської Республіки завершилася скандалом

Пресслужба Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) повідомила про дискваліфікацію сімох гравців за підсумками масової бійки на матчі Кубка Америки між збірними Аргентини та Домініканської Республіки. Про це інформує «Главком».

Гра групового етапу пройшла 24 серпня та завершилася перемогою аргентинців в овертаймі з рахунком 84:83. Масова бійка сталася після завершення зустрічі.

ФІБА покарала чотирьох баскетболістів збірної Домініканської Республіки та трьох гравців команди Аргентини. По одному баскетболісту з кожної збірної дискваліфіковані на дві гри, решта – на одну.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

