Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився склад збірної України з баскетболу на вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Визначився склад збірної України з баскетболу на вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу
До матчу збірна України підходить, маючи дві перемоги в трьох матчах

Перша зустріч України та Словаччини в Ризі завершилася перемогою нашої збірної з рахунком 80:71

Сьогодні, 20 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє заключний матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027, в якому в Братиславі протистоятиме команді Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В матчі проти Словаччини візьмуть участь 12 гравців, які прибули до Братислави:

  • Захисники: Олександр Ковляр, Іссуф Санон, Єгор Сушкін, Михайло Бублик, Ілля Тиртишник
  • Форварди: Іван Ткаченко, Олександр Липовий, Андрій Войналович, Артем Ковальов, Вʼячеслав Бобров
  • Центрові: Ростислав Новицький, Вʼячеслав Кравцов

До матчу збірна України підходить, маючи дві перемоги в трьох матчах, Словаччина, зігравши три гри, виграла одну з них. Перша зустріч України та Словаччини в Ризі завершилася перемогою української збірної з рахунком 80:71.

Нагадаємо, відповідно до регламенту, в основну частину кваліфікації світової першості вийдуть дві кращих команди групи. Для першого місця нашу збірну в останньому турі влаштує будь-яка перемога над Словаччиною, або поразка з різницею не більше 12 очок (тоді при рівній кількості очок у трьох команд у нас буде краща різниця набраних балів)

У випадку поразки з різницею від 13 до 22 очок Україна пропустить на першу сходинку Словаччину. Поразка у 24 очка та більше означатиме третє місце та завершення боротьби за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вирішальною для України стане гра 20 серпня у Братиславі проти збірної Словаччини
Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію у пре-кваліфікації чемпіонату світу
17 серпня, 10:57
Жіноча збірна України з баскетболу займає 42 місце у рейтингу ФІБА
Жіноча збірна України з баскетболу втратила позиції у рейтингу ФІБА
15 серпня, 14:26
Санон є одним з лідерів збірної України з баскетболу
Як збірна України з баскетболу готується до матчу проти Швейцарії: фотогалерея
15 серпня, 11:03
Минулого сезону Суперліги Прозапас провів 30 матчів, у яких набирав у середньому 8.9 очка, 2.4 підбирання і 1.8 передачі
Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
6 серпня, 11:09
Трансляція матчу Швейцарія – Україна відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
6 серпня, 10:07
Україна продовжує боротьбу за медалі континентальної першості
Визначились нові суперники жіночої збірної України U-20 на Євробаскеті
5 серпня, 10:59
Україна здобула три перемоги в семи зустрічах
Збірна України з баскетболу U-18 перемогою завершила виступ на чемпіонаті Європи
4 серпня, 10:28
Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи
29 липня, 18:36
27 липня Україна проведе третій свій матч на чемпіонаті Європи проти господарів Румунії
Збірна України з баскетболу U-18 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
27 липня, 11:14

Новини

Як придбати квитки на гру кваліфікації чемпіонату світу Україна – Франція: усі деталі
Як придбати квитки на гру кваліфікації чемпіонату світу Україна – Франція: усі деталі
Визначився склад збірної України з баскетболу на вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу
Визначився склад збірної України з баскетболу на вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу
«Втік з лікарні». Військовий розповів, як після поранення збирав кошти на авто побратимам
«Втік з лікарні». Військовий розповів, як після поранення збирав кошти на авто побратимам
«Мовою Росії не спілкуємося». Арбітриня показала жовту картку футболістці за неспортивну поведінку
«Мовою Росії не спілкуємося». Арбітриня показала жовту картку футболістці за неспортивну поведінку
Зірка української легкої атлетики отримала дискваліфікацію на чотири роки за вживання допінгу
Зірка української легкої атлетики отримала дискваліфікацію на чотири роки за вживання допінгу
Україна вперше у світі провела чемпіонат з технологічного спорту
Україна вперше у світі провела чемпіонат з технологічного спорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2312
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1952
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
1776
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1738
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua