Словаччина – Україна: де дивитися вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Сьогодні, 20 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє вирішальний матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027, в якому в Братиславі протистоятиме команді Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Трансляцію матчу Словаччина – Україна дивіться на платформі Київстар ТВ, а також в плеєрі YouTube FIBA.

В матчі проти Словаччини візьмуть участь 12 гравців, які прибули до Братислави:

Захисники: Олександр Ковляр, Іссуф Санон, Єгор Сушкін, Михайло Бублик, Ілля Тиртишник

Форварди: Іван Ткаченко, Олександр Липовий, Андрій Войналович, Артем Ковальов, Вʼячеслав Бобров

Центрові: Ростислав Новицький, Вʼячеслав Кравцов

До матчу збірна України підходить, маючи дві перемоги в трьох матчах, Словаччина, зігравши три гри, виграла одну з них. Перша зустріч України та Словаччини в Ризі завершилася перемогою української збірної з рахунком 80:71.

Нагадаємо, відповідно до регламенту, в основну частину кваліфікації світової першості вийдуть дві кращих команди групи. Для першого місця нашу збірну в останньому турі влаштує будь-яка перемога над Словаччиною, або поразка з різницею не більше 12 очок (тоді при рівній кількості очок у трьох команд у нас буде краща різниця набраних балів)

У випадку поразки з різницею від 13 до 22 очок Україна пропустить на першу сходинку Словаччину. Поразка у 24 очка та більше означатиме третє місце та завершення боротьби за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.