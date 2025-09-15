Головна Спорт Новини
search button user button menu button

18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»
Йяму в минулому сезоні у складі другої команди «Баварії» у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату PRO B зіграв 20 матчів

Десмонд Йяму вже кілька років знаходиться в молодіжній системі німецького клубу

Один з лідерів німецького баскетболу «Баварія» оголосила про підписання нового контракту з 18-річним українським форвардом Десмондом Йяму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

18-річний баскетболіст кілька років знаходиться в молодіжній системі німецького клубу, а зараз, за повідомленням офіційного сайту, за відсутності багатьох гравців німецької збірної, бере участь у тренувальному процесі основної команди «Баварії» .

Йяму в минулому сезоні у складі другої команди «Баварії» у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату PRO B зіграв 20 матчів, в яких набирав 8.1 очка, 5.7 підбирання та 1.2 передачі.

Також він став чемпіоном Німеччини U-19, зігравши в 10 матчах, набираючи 8.0 очка, 6.7 підбирання, 1.3 передачі.

Влітку цього року він грав на Євробаскеті U-20 в дивізіоні А зі збірною України. Десмонд зіграв на ЧЄ у 7 матчах, набирав у середньому 5.6 очка, 5.7 підбирання та 0.7 передач.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайлюк: Я щиро люблю збірну і завжди готовий віддавати їй свої сили
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України
31 серпня, 09:48
У фінальному матчі наша команда поступилась Франції з рахунком 13:21
Ліга націй з баскетболу 3х3: збірна України U-21 програла Франції у фіналі стопу
29 серпня, 10:21
Наступну гру підопічні Віталія Чернія проведуть проти Швеції
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 програла Данії на чемпіонаті Європи
27 серпня, 17:41
ФІБА покарала чотирьох баскетболістів збірної Домініканської Республіки та трьох гравців команди Аргентини
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки
26 серпня, 10:14
За майже 21 хвилину на майданчику у грі проти Словаччини Бобров набрав 12 очок
Бобров досяг позначки в 500 набраних очок в збірній України з баскетболу
22 серпня, 10:27
Вигравши три матчі з чотирьох, національна збірна України виграла групу пре-кваліфікації
Україна перемогла Словаччину у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: що далі
20 серпня, 21:14
Багатскіс зазначив, що нашій збірній не варто думати під час гри про турнірне положення
Тренер збірної України з баскетболу прокоментував підготовку до гри зі Словаччиною
20 серпня, 14:01
До матчу збірна України підходить, маючи дві перемоги в трьох матчах
Визначився склад збірної України з баскетболу на вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу
20 серпня, 09:53
Санон є одним з лідерів збірної України з баскетболу
Як збірна України з баскетболу готується до матчу проти Швейцарії: фотогалерея
15 серпня, 11:03

Новини

Збірна Німеччини виграла чемпіонат Європи з баскетболу
Збірна Німеччини виграла чемпіонат Європи з баскетболу
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд
18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»
18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку
Російські військові отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з веслувального слалому
Російські військові отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з веслувального слалому
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua