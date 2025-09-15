18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»

Йяму в минулому сезоні у складі другої команди «Баварії» у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату PRO B зіграв 20 матчів

Десмонд Йяму вже кілька років знаходиться в молодіжній системі німецького клубу

Один з лідерів німецького баскетболу «Баварія» оголосила про підписання нового контракту з 18-річним українським форвардом Десмондом Йяму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

18-річний баскетболіст кілька років знаходиться в молодіжній системі німецького клубу, а зараз, за повідомленням офіційного сайту, за відсутності багатьох гравців німецької збірної, бере участь у тренувальному процесі основної команди «Баварії» .

Йяму в минулому сезоні у складі другої команди «Баварії» у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату PRO B зіграв 20 матчів, в яких набирав 8.1 очка, 5.7 підбирання та 1.2 передачі.

Також він став чемпіоном Німеччини U-19, зігравши в 10 матчах, набираючи 8.0 очка, 6.7 підбирання, 1.3 передачі.

Влітку цього року він грав на Євробаскеті U-20 в дивізіоні А зі збірною України. Десмонд зіграв на ЧЄ у 7 матчах, набирав у середньому 5.6 очка, 5.7 підбирання та 0.7 передач.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.