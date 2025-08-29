Жіноча збірна України U-21 завершила виступи у Лізі націй з баскетболу 3х3

Україна завершує шостий стоп у Лізі націй з баскетболу 3х3 на підсумковому четвертому місці

Жіноча збірна України U-21 поступилась Угорщині 16:21 у другому матчі групового раунду шостого стопу Ліги націй з баскетболу 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після того, як Україна та Угорщина обіграли Катар в групі, в очному матчі вони визначали переможця групи і учасника фіналу. Першу половину матчу на майданчику була рівна боротьба, де кожна з команд по черзі виходила вперед. За три хвилини до кінця Україна зробила ривок і повела 14:10, але Угорщина відповіла двохвилинним відрізком 9:0 і далі довела матч до перемоги.

По 6 очок в матчі набрали Богдана Лапхан та Карина Панчук.

Україна завершує шостий стоп на підсумковому четвертому місці і загалом в конференції займає також четверту позицію.

Ліга націй 3х3. Жінки, U-21. Група В

Дебрецен, Угорщина

Україна – Угорщина 16:21

Україна: Богдана Лапхан 6 (3 дальніх), Карина Панчук 6, Ірина Бугайова 2, Тетяна Ткаченко 2.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.