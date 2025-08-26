Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
Нагорний вже у своєму дебютному сезоні привів черкаський клуб до бронзових нагород Суперліги

Нагорний очолив черкаську команду у жовтні минулого року

Баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи» продовжив співпрацю з головним тренером Дмитром Нагорним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Нагорний очолив команду у жовтні минулого року та вже у своєму дебютному сезоні привів черкаський клуб до бронзових нагород Суперліги.

«Мавпи» завершили регулярний чемпіонат на четвертому місці, а у плей-оф здобули перемогу над БК «Рівне-ОШВСМ» у чвертьфінальній серії.

У підсумку черкаська команда завоювала бронзові медалі, повернувшись на п’єдестал чемпіонату вперше після чемпіонського сезону 2017/18.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: БК Черкаські Мавпи баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27 серпня наша команда зіграє проти збірної Данії
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 10:25
У червні Тетяна Юркевічус допомогла збірній України 3х3 здобути путівку на чемпіонат Європи-2025
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі
Вчора, 17:38
Романиця здобував звання MVP фіналу ВЮБЛ
Гравець молодіжної збірної України продовжить карʼєру в «Київ-Баскеті»
22 серпня, 17:30
За майже 21 хвилину на майданчику у грі проти Словаччини Бобров набрав 12 очок
Бобров досяг позначки в 500 набраних очок в збірній України з баскетболу
22 серпня, 10:27
Перший раунд європейської кваліфікації до ЧС-2027 пройде з 27 листопада 2025 року до 5 липня 2026 року
Кваліфікація чемпіонату світу з баскетболу: хто стоїть на шляху України
21 серпня, 14:23
Трансляція гри Україна – Словачиина відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA
Україна – Словаччина: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
9 серпня, 12:25
Завтра, 8 серпня, о 22:00 українці зустрінуться з Нідерландами
Кадетська збірна України з баскетболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
7 серпня, 19:44
Завтра, 7 серпня, українки зіграють о 21:30 проти Болгарії
Жіноча молодіжна збірна України з баскетболу програла Сербії на чемпіонаті Європи
6 серпня, 18:46
Україна продовжує боротьбу за медалі континентальної першості
Визначились нові суперники жіночої збірної України U-20 на Євробаскеті
5 серпня, 10:59

Новини

Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Азербайджан
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Азербайджан
Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
5131
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2613
У небі над Україною помічено незвичайне явище
2329
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1419
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua