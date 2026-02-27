Головна Спорт Новини
Головний тренер збірної України з баскетболу розповів про підготовку до гри з Іспанією

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Головний тренер збірної України з баскетболу розповів про підготовку до гри з Іспанією
Айнарс Багатскіс проводить третій поспіль зі збірною України відбір на Чемпіонат світу
фото: Федерація баскетболу України

Айнарс Багатскіс, зокрема, відповів на запитання «Главкома»

У четвер, 26 лютого 2026 року, відбулася передматчева конференція напередодні гри чоловічої збірної України з баскетболу проти Іспанії у межах кваліфікації на Чемпіонат світу 2027, де представники преси мали змогу поспілкуватися з головним тренером збірної України Айнарсом Багатскісом. Про її перебіг повідомляє «Главком»

Про те, чи вважає фахівець дев'яту позицію збірної України в «рейтингу сили» чимось важливим

«Це все другорядні речі. Перепрошую, якщо звучу грубо, але в мене є важливіші завдання – як побудувати напад і захист команди. Чи зіграє команда агресивно, чи зіграє вона у фізично активний баскетбол – це те, що мене турбує найбільше», – відповів головний тренер збірної України «Главкому». 

Про незвично ранній початок матчу

Матч збірної України відбудеться о 15:00 через те, що цього ж дня команда Латвії на Xiaomi Arena проведе свій поєдинок проти Польщі. Багатскіс на питання від Федерації баскетболу України про те, чи вплине такий час початку на гру, висловився так: «Думаю, що ні. Час початку не має вирішального значення, адже обидві команди розуміють важливість цього матчу. Усі будуть максимально зосереджені й намагатимуться показати свою найкращу гру».

Про невиклик до лав національної збірної гравців з азійських чемпіонатів

«Перш за все, вони їдуть сюди з іншого кінця світу, тому, ви ж розумієте, якого тривалого процесу акліматизації вони потребують та скільки часу необхідно, щоб набрати кондиції. До того ж Богдан Близнюк і Володимир Герун отримали травми, а Артем Ковальов залишився в системі клубу», – сказав Багатскіс.

«Я не вважаю, що був сенс викликати їх до збірної зараз, хоча вони всі готові приїхати та грати. Вони готові адаптуватися, я тримав із ними контакт. Гадаю, проблема не в тому, що нам може когось не вистачити, а саме в ігровій формі. Деякі гравці виступають у топових чемпіонатах, але мають там лімітовані хвилини та ролі, або ж взагалі не отримують ігрового часу. У національній збірній усі гравці показують свій найкращий баскетбол, бо тут вони чітко розуміють свою роль. Можливо, я не найприємніший тренер під час тренувань чи ігор, але я даю їм грати», – підсумував латвійський спеціаліст Tribuna.com.ua.

Про появу гравців з українського чемпіонату в збірній

Айнарс Багатскіс на питання Tribuna.com.ua. про те, чи є гравці з Суперліги, які можуть отримати свій шанс доєднатися до синьо-жовтих, відповів так: «Я стежу за матчами Суперліги й бачу перспективних молодих гравців. Водночас рівень збірної значно відрізняється – це інший темп, інша інтенсивність і вимоги. Для молодих баскетболістів участь у тренувальному таборі – це безцінний досвід. Вони мають можливість тренуватися поруч із досвідченими гравцями, вчитися професіоналізму та розумінню гри. Це важливий крок у їхньому розвитку, адже саме вони є майбутнім українського баскетболу».

Нагадаємо, що гравець збірної України з баскетболу налаштований на матч з Іспанією, про що зазначив на прес-конференції перед поєдинком. 

