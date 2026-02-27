Головна Спорт Новини
Підсанкційний нардеп-втікач Дмитрук влаштував істерику через виступ Гераскевича у Раді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки
фото: Новинарня

Дмитруку не сподобалося висловлювання Гераскевича щодо санкцій проти Сергія Бубки

Підсанкційний нардеп-втікач Артем Дмитрук істерично відреагував на виступ скелетоніста Владислава Гераскевича у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком».

Заява Дмитрука

«Цей персонаж зараз відіграватиме важливу роль для людей, які захопили владу в Україні. Він виправдовуватиме все те насильство та злочинну діяльність проти народу України. А якщо ще й вибори нагрянуть – тут йому можуть знайтися і перші місця в партійних списках. People з'їсть», – написав Дмитрук у соцмережах.

Нардепу-втікачу також не сподобалося висловлювання Гераскевича щодо санкцій проти Сергія Бубки.

«Сергій Бубка – це не просто відомий спортсмен. Це символ українського спорту на світовій арені. Це один із найвідоміших легкоатлетів XX століття.

І коли сьогодні звучать гучні звинувачення на адресу людини такого масштабу – треба розуміти: йдеться не лише про персональну атаку. Йдеться про відміну символів, на яких десятиліттями будувалася спортивна репутація України», – зазначив Дмитрук.

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Теги: Артем Дмитрук депутат Владислав Гераскевич Верховна Рада

Спортсмен вперше виголосив промову у парламентській залі
«Переміг за відвідуваністю деяких ваших колег». Гераскевич у Раді висміяв нардепів-прогульників
Вчора, 11:52
Запрошення спортсмена до Ради підтримали 205 народних депутатів
Скелетоніст Гераскевич виступить у Раді
25 лютого, 13:05
Скелетоніст Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
22 лютого, 10:01
Гашек розкритикував очільницю МОК Ковентрі
Олімпійський чемпіон заявив, що шолом Гераскевича переслідуватиме очільницю МОК до кінця її життя
14 лютого, 09:47
Пронін наголосив, що колишній очільник Банкової ніяк не долучений до команди адвокатів
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
13 лютого, 09:56
Бідний назвав «абсолютно необґрунтованим» рішення МОК щодо Гераскевича
Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді. Міністр Бідний анонсував подальші кроки України
12 лютого, 14:00
Український скелетоніст Владислав Гераскевич
Дискваліфікація, що стала перемогою: МОК зробив Гераскевича символом
12 лютого, 13:56
Гераскевич: Сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань
Гераскевич запропонував МОК завершити скандал щодо «шолома пам’яті»: деталі
12 лютого, 09:12
МОК відповів на запит «Главкома»
Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
30 сiчня, 17:57

Новини

Головний тренер збірної України з баскетболу розповів про підготовку до гри з Іспанією
Підсанкційний нардеп-втікач Дмитрук влаштував істерику через виступ Гераскевича у Раді
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Хто вийшов до наступного раунду? Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи
«Маємо виходити і битися до кінця». Збірна України з баскетболу налаштована на матч з Іспанією
Хто продовжить боротьбу за трофей? Підсумки 1/16 фіналу Ліги конференцій

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

