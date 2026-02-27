Підсанкційний нардеп-втікач Дмитрук влаштував істерику через виступ Гераскевича у Раді

Дмитруку не сподобалося висловлювання Гераскевича щодо санкцій проти Сергія Бубки

Підсанкційний нардеп-втікач Артем Дмитрук істерично відреагував на виступ скелетоніста Владислава Гераскевича у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком».

Заява Дмитрука

«Цей персонаж зараз відіграватиме важливу роль для людей, які захопили владу в Україні. Він виправдовуватиме все те насильство та злочинну діяльність проти народу України. А якщо ще й вибори нагрянуть – тут йому можуть знайтися і перші місця в партійних списках. People з'їсть», – написав Дмитрук у соцмережах.

Нардепу-втікачу також не сподобалося висловлювання Гераскевича щодо санкцій проти Сергія Бубки.

«Сергій Бубка – це не просто відомий спортсмен. Це символ українського спорту на світовій арені. Це один із найвідоміших легкоатлетів XX століття.

І коли сьогодні звучать гучні звинувачення на адресу людини такого масштабу – треба розуміти: йдеться не лише про персональну атаку. Йдеться про відміну символів, на яких десятиліттями будувалася спортивна репутація України», – зазначив Дмитрук.

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.