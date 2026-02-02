Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA

«LSU Тайгерс» Коваль обіграли «Алабаму» 103:63

В NCAA цієї ночі чотири українки провели матчі за свої клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як зіграла Катерина Коваль

«LSU Тайгерс» Коваль обіграли «Алабаму» 103:63. Катерина Коваль в цьому матчі зіграла 14 хвилин, набрала 8 очок (4/7 двоочкові), зібрала 9 підбирань, зробила 2 перехоплення, 3 блок-шота при 1 втраті.

Матчі інших українок в NCAA

«Луїсвілл» здолав «Каліфорнію Голден Берз» 71:59. Євгенія Путра вийшла на майданчик на 2 хвилини, за які не виконала жодного кидка, зробила 1 підбирання при 1 втраті та 1 фолі.

«Огайо Стейт» здобув перемогу над «Небраскою Корнхаскерс» 90:71. У Даші Бірюк за 2 хвилини на майданчику 1 неточний двоочковий кидок і 1 втрата.

«VCU Ремс» програв «Річмонд Спайдерс» 65:77. Тетяна Ткаченко зіграла 2 хвилини, за які зробила 1 передачу при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0