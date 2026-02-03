Головна Спорт Новини
«Кривбас» знявся з баскетбольної Суперліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
«Кривбас» перебував у топ-4 українського чемпіонату та мав гарні шанси увійти до призової трійки
фото: Федерація баскетболу України

Клуб був змушений відмовитися від виступів через внутрішні проблеми

Один із лідерів поточного сезону баскетбольної Суперліги, криворізький «Кривбас», офіційно припинив участь у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України

Причина відмови від подальших виступів

Клуб, який демонстрував чудову гру та претендував на високі місця в плей-оф, змушений достроково завершити виступи через фінансові труднощі. Керівництво клубу офіційно повідомило Федерацію баскетболу України, що причиною такого радикального кроку стало припинення фінансування з боку головних спонсорів та партнерів. Клуб висловив подяку багаторічному меценату Мауро Лонгобардо та компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг», які підтримували команду протягом останніх п’яти років, а також низці місцевих підприємств.

Стан команди перед виходом з турніру

Зняття команди виглядає особливо болісним з огляду на її поточні результати. На момент припинення виступів «Кривбас» перебував на підйомі. Команда видала серію з п’яти перемог поспіль, завдяки чому криворіжці посідали впевнене четверте місце в турнірній таблиці з показником у 13 перемог та 7 поразок. В останньому в цьому сезоні матчі «Кривбас» розгромив БК «Рівне» з рахунком 108:81. 

Подальші плани клубу

Попри вихід із сезону 2025/26, «Кривбас» не планує зникати остаточно. Клуб звернувся до Виконавчого комітету ФБУ з проханням зберегти за командою місце в елітному дивізіоні «А» на наступний сезон 2026/2027. Це рішення має бути розглянуте на найближчому засіданні федерації.

Реакція спільноти

Уболівальники зустріли новину з болем. Під прощальним постом клубу в Instagram фанати пропонували розпочати збір коштів для порятунку команди, проте наразі ситуація залишається незмінною. Пре-сслужба клубу подякувала гравцям, тренерам та Збройним Силам України, завдяки яким проведення чемпіонату стало можливим. 

Нагадаємо, що раніше баскетбольний клуб «Рівне» оголосив про зняття з одного з важливих турнірів. Чоловіча команда повідомила про своє рішення не брати участь у розіграші Кубка України цього сезону. 

