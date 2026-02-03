«Кривбас» знявся з баскетбольної Суперліги

«Кривбас» перебував у топ-4 українського чемпіонату та мав гарні шанси увійти до призової трійки

Клуб був змушений відмовитися від виступів через внутрішні проблеми

Один із лідерів поточного сезону баскетбольної Суперліги, криворізький «Кривбас», офіційно припинив участь у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Причина відмови від подальших виступів

Клуб, який демонстрував чудову гру та претендував на високі місця в плей-оф, змушений достроково завершити виступи через фінансові труднощі. Керівництво клубу офіційно повідомило Федерацію баскетболу України, що причиною такого радикального кроку стало припинення фінансування з боку головних спонсорів та партнерів. Клуб висловив подяку багаторічному меценату Мауро Лонгобардо та компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг», які підтримували команду протягом останніх п’яти років, а також низці місцевих підприємств.

Стан команди перед виходом з турніру

Зняття команди виглядає особливо болісним з огляду на її поточні результати. На момент припинення виступів «Кривбас» перебував на підйомі. Команда видала серію з п’яти перемог поспіль, завдяки чому криворіжці посідали впевнене четверте місце в турнірній таблиці з показником у 13 перемог та 7 поразок. В останньому в цьому сезоні матчі «Кривбас» розгромив БК «Рівне» з рахунком 108:81.

Подальші плани клубу

Попри вихід із сезону 2025/26, «Кривбас» не планує зникати остаточно. Клуб звернувся до Виконавчого комітету ФБУ з проханням зберегти за командою місце в елітному дивізіоні «А» на наступний сезон 2026/2027. Це рішення має бути розглянуте на найближчому засіданні федерації.

Реакція спільноти

Уболівальники зустріли новину з болем. Під прощальним постом клубу в Instagram фанати пропонували розпочати збір коштів для порятунку команди, проте наразі ситуація залишається незмінною. Пре-сслужба клубу подякувала гравцям, тренерам та Збройним Силам України, завдяки яким проведення чемпіонату стало можливим.

Нагадаємо, що раніше баскетбольний клуб «Рівне» оголосив про зняття з одного з важливих турнірів. Чоловіча команда повідомила про своє рішення не брати участь у розіграші Кубка України цього сезону.