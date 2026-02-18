Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
Номінально домашню гру другого вікна кваліфікації Україна проти Іспанії зіграє в Ризі
Головний тренер чоловічої збірної Іспанії з баскетболу Чус Матео оголосив склад на два матчі проти збірної України у другому кваліфікаційному вікні чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Тренер викликав 16 гравців, 14 з яких відправляться на перший матч з Україною у Ригу. І порівнянні з вікном у листопаді в складі 6 нових гравців, в тому числі повертається в збірну чемпіон світу 2019 року та бронзовий призер Євробаскету 2017 П'єр Оріола.
Будуть відсутні травмовані капітан Альберто Діас (капітаном буде Хайме Фернандес), досвідчений форвард Мікель Сальво, бігмен Грейт Особор і ветеран Дані Дієс.
Заявка збірної Іспанії
- Ізан Альманса (Реал Мадрид)
- Франсіс Алонсо (Ріо Бреоган)
- Ферран Бассас (Манреса)
- Пеп Бускетс (Жирона)
- Альваро Карденас (Перістері)
- Луїс Коста (Гранада)
- Хайме Фернандес (Тенеріфе)
- Мігель Гонсалес (Сарагоса)
- Фран Герра (Тенеріфе)
- Серхі Мартінес (Жирона)
- Айзек Ногес (Валенсія)
- П'єр Оріола (Манреса)
- Оріоль Паулі (Леріда)
- Алекс Рейес (Манреса)
- Ерік Віла (Гран-Канарія)
- Санті Юста (Сарагоса)
Команда розпочне тренувальний збір в понеділок, 23 лютого 2026 року, у Гвадалахарі.
Номінально домашню гру другого вікна кваліфікації Україна проти Іспанії зіграє в Ризі – на майданчику Xiaomi Arena. Матч відбудеться 27 лютого о 15:00 за київським часом.
Ранній початок зустрічі пов’язаний із календарем FIBA: цього ж дня на арені заплановано матч Латвія – Польща (19:30), тож було ухвалено рішення зіграти вдень.
Зазначимо, другий матч між Україною та Іспанією відбудеться 2 березня в Ов’єдо та розпочнеться о 21:30.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
