Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України

Головний тренер чоловічої збірної Іспанії з баскетболу Чус Матео оголосив склад на два матчі проти збірної України у другому кваліфікаційному вікні чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Тренер викликав 16 гравців, 14 з яких відправляться на перший матч з Україною у Ригу. І порівнянні з вікном у листопаді в складі 6 нових гравців, в тому числі повертається в збірну чемпіон світу 2019 року та бронзовий призер Євробаскету 2017 П'єр Оріола.

Будуть відсутні травмовані капітан Альберто Діас (капітаном буде Хайме Фернандес), досвідчений форвард Мікель Сальво, бігмен Грейт Особор і ветеран Дані Дієс.

Заявка збірної Іспанії

Ізан Альманса (Реал Мадрид)

Франсіс Алонсо (Ріо Бреоган)

Ферран Бассас (Манреса)

Пеп Бускетс (Жирона)

Альваро Карденас (Перістері)

Луїс Коста (Гранада)

Хайме Фернандес (Тенеріфе)

Мігель Гонсалес (Сарагоса)

Фран Герра (Тенеріфе)

Серхі Мартінес (Жирона)

Айзек Ногес (Валенсія)

П'єр Оріола (Манреса)

Оріоль Паулі (Леріда)

Алекс Рейес (Манреса)

Ерік Віла (Гран-Канарія)

Санті Юста (Сарагоса)

Команда розпочне тренувальний збір в понеділок, 23 лютого 2026 року, у Гвадалахарі.

Номінально домашню гру другого вікна кваліфікації Україна проти Іспанії зіграє в Ризі – на майданчику Xiaomi Arena. Матч відбудеться 27 лютого о 15:00 за київським часом.

Ранній початок зустрічі пов’язаний із календарем FIBA: цього ж дня на арені заплановано матч Латвія – Польща (19:30), тож було ухвалено рішення зіграти вдень.

Зазначимо, другий матч між Україною та Іспанією відбудеться 2 березня в Ов’єдо та розпочнеться о 21:30.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0