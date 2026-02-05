Шульга став десятим українцем, який зіграв у матчі НБА
Шульга відіграв 1 хвилину і 41 секунду в гостях проти «Х'юстон Рокетс»
Український захисник Макс Шульга дебютував у НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Як зіграв Шульга
23-річний Шульга провів свій перший матч у складі «Бостон Селтікс». Шульга відіграв 1 хвилину і 41 секунду в гостях проти «Х'юстон Рокетс», де його команда впевнено виграла 114:93.
Шульга був обраний під 57-м номером на драфті-2025. Він підписав з Бостоном двосторонній контракт і виступає за фарм клуб G-Ліги «Мейн Селтікс» цього сезону.
Загалом за «Мен Селтікс» він провів уже 28 матчів, в середньому граючи 33.4 хвилини, набираючи 14.6 очка. 4.5 підбирання та 6.4 передачі.
До цього матчу Шульга 7 разів потрапляв до заявки «Бостона» на матчі НБА, але щоразу залишався на лавці для запасних.
Шульга став десятим українцем, який загравався у Національній баскетбольній асоціації.
Всі українці в історії НБА
- 690 матчів – Олексій Лень (2013-2025) – 4608 очок в регулярному чемпіонаті (4647 очок загалом, включаючи плейоф)
- 610 матчів – Віталій Потапенко (1996-2007) – 3995 очок (4026)
- 374 матчі – Святослав Михайлюк (2018 – дотепер) – 2547 очок (2556)
- 263 матчі – Станіслав Медведенко (2000-2007) – 1390 очок (1513)
- 149 матчів – Олександр Волков (1989-1992) – 1019 очок (1019)
- 135 матчів – Кирило Фесенко (2007-2012) – 305 очок (338)
- 111 матчів – Олексій Печеров (2007-2010) – 438 очок (440)
- 45 матчів – В'ячеслав Кравцов (2012-2014) — 97 очок (97)
- 2 матчі – Дмитро Скапінцев (2023) – 0 очок
- 1 матч – Макс Шульга (2026 – дотепер) – 0 очок
Рекордна кількість очок українців в НБА
- 1. Олексій Лень – 33 очки (квітень 2019 року)
- 2. Святослав Михайлюк – 28 очок (листопад 2025 року)
- 3-4. Станіслав Медведенко – 26 очок (двічі в січні 2004 року)
- 3-4. Віталій Потапенко – 26 очок (квітень 1999 року)
- 5. Олександр Волков – 25 очок (березень 1992 року)
- 6. Олексій Печеров – 24 очки (грудень 2009 року)
- 7. В'ячеслав Кравцов – 14 очок (лютий 2013 року)
- 8. Кирило Фесенко – 12 очок (грудень 2008 року)
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
Коментарі — 0