Шульга став десятим українцем, який зіграв у матчі НБА

23-річний Шульга провів свій перший матч у складі «Бостон Селтікс»

Шульга відіграв 1 хвилину і 41 секунду в гостях проти «Х'юстон Рокетс»

Український захисник Макс Шульга дебютував у НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як зіграв Шульга

23-річний Шульга провів свій перший матч у складі «Бостон Селтікс». Шульга відіграв 1 хвилину і 41 секунду в гостях проти «Х'юстон Рокетс», де його команда впевнено виграла 114:93.

Шульга був обраний під 57-м номером на драфті-2025. Він підписав з Бостоном двосторонній контракт і виступає за фарм клуб G-Ліги «Мейн Селтікс» цього сезону.

Загалом за «Мен Селтікс» він провів уже 28 матчів, в середньому граючи 33.4 хвилини, набираючи 14.6 очка. 4.5 підбирання та 6.4 передачі.

До цього матчу Шульга 7 разів потрапляв до заявки «Бостона» на матчі НБА, але щоразу залишався на лавці для запасних.

Шульга став десятим українцем, який загравався у Національній баскетбольній асоціації.

Всі українці в історії НБА

690 матчів – Олексій Лень (2013-2025) – 4608 очок в регулярному чемпіонаті (4647 очок загалом, включаючи плейоф) ​610 матчів – Віталій Потапенко (1996-2007) – 3995 очок (4026) 374 матчі – Святослав Михайлюк (2018 – дотепер) – 2547 очок (2556) 263 матчі – Станіслав Медведенко (2000-2007) – 1390 очок (1513) 149 матчів – Олександр Волков (1989-1992) – 1019 очок (1019) 135 матчів – Кирило Фесенко (2007-2012) – 305 очок (338) 111 матчів – Олексій Печеров (2007-2010) – 438 очок (440) 45 матчів – В'ячеслав Кравцов (2012-2014) — 97 очок (97) 2 матчі – Дмитро Скапінцев (2023) – 0 очок 1 матч – Макс Шульга (2026 – дотепер) – 0 очок

Рекордна кількість очок українців в НБА

1. Олексій Лень – 33 очки (квітень 2019 року)

2. Святослав Михайлюк – 28 очок (листопад 2025 року)

3-4. Станіслав Медведенко – 26 очок (двічі в січні 2004 року)

3-4. Віталій Потапенко – 26 очок (квітень 1999 року)

5. Олександр Волков – 25 очок (березень 1992 року)

6. Олексій Печеров – 24 очки (грудень 2009 року)

7. В'ячеслав Кравцов – 14 очок (лютий 2013 року)

8. Кирило Фесенко – 12 очок (грудень 2008 року)

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0