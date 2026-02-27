Головна Спорт Новини
Хто вийшов до наступного раунду? Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Хто вийшов до наступного раунду? Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи
«Панатінаїкос» у важкому поєдинку вийшов до наступного раунду Ліги Європи
фото: офіційний сайт ФК «Панатінаїкос»

Одразу в трьох поєдинках долю виходу далі вирішував додатковий час 

Відбулися заключні матчі першого раунду плейоф другого за силою єврокубка – Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком»

Найкращий матч дня 

«Вікторія Пльзень» і «Панатінаїкос» видали поєдинок, де жодна з команд не хотіла поступатися своїм місцем у шістнадцятці Ліги Європи. Це було помітно і по першому поєдинку, який завершився нічиєю. 

Матч-відповідь почався з пропущеного м'яча для господарів: на 9-й хвилині Ендрюс Тетте завершив швидку атаку гостей точним ударом у нижній кут. «Вікторія» довго шукала свої моменти: Салім Лавал пробив вище, а Томаш Ладра змусив Альбана Лафона рятувати команду після дальнього пострілу. Зрештою, тиск дав результат: на 62-й хвилині Карел Спачил виграв повітря після кутового й ударом головою зрівняв рахунок. Після цього результативних дій не відбувалося, тому гра перейшла у додатковий час. 

На 105-й хвилині гра стала жорсткою: Хав’єр Ернандес Каррера пішов у відчайдушний підкат, після якого арбітр Донатас Румшас видав червону картку, лишивши греків удесятьох. Однак чисельну перевагу чехи не змогли використати, хоча моменти періодично виникали. Це значило, що вперше у плейоф будь-якого єврокубка сезону 2025/2026 долю матчу вирішила серія пенальті. 

Почали команди її невдало, не забивши свої перші спроби. Після цього вони обмінялися двома вдалими ударами з точки, але все вирішив четвертий підхід на позначку 11 метрів. Тоді Шейк Суаре пробив вище воріт, що і поставило крапку на сподіваннях Вікторії Пльзень, адже останній точний постріл Пантовіча в лівий нижній кут поставив крапку, зробивши 4:3 у серії пенальті.

Інші матчі туру

Не менш цікавими вийшли поєдинки і «Црвени Звезди» з «Ліллем» та «Генка» з «Динамо Загребом». В обох цих дуелях команди, які програвали після першого матчу, зуміли відігратися і перевести гру в овертайми. Щоправда, склалися вони по-різному.  «Лілль» силами Нейтана Нгойя виборов собі місце в 1/8 фіналу, а ось «Динамо Загреб» провів катастрофічний додатковий період, зібравши «усі смертні гріхи» футболу – автогол, вилучення і пропущений гол. 

Наступні матчі для переможців 1/16 фіналу відбудуться 12 березня, де вони зійдуться з вісьмома сіяними командами, які пропускали перший раунд плейоф. 

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Другі матчі

«Вікторія Пльзень» – «Панатінаїкос» 1:1 (за сумою матчів 3:4)

  • Голи: Спачил (62) – Тетте (9)

«Ференцварош» – «Лудогорець» 2:0 (за сумою матчів 3:2)

  • Голи: Каніховскі (14), Захаріассен (30)

«Црвена Звезда» – «Лілль» 0:2 (за сумою матчів 1:2)

  • Голи: Жиру (4), Нгоу (99)

«Штутгарт» – «Селтік» 0:1 (за сумою матчів 4:2)

  • Гол: Маккоуен (1)

«Болонья» – «Бранн» 1:0 (за сумою матчів 2:0)

  • Гол: Маріу (56)

«Генк» – «Динамо Загреб» 3:3 (за сумою матчів 6:4)

  • Голи: Сор (51), Вінлоф (автогол, 101), Гейманс (114) - Бакрар (45+2), Стойкович (57, 75)

«Ноттінгем» – «Фенербахче» 1:2 (за сумою матчів 4:2)

  • Голи: Хадсон-Одой (68) – Актюркоглу (22, 48)

«Сельта» – ПАОК 1:0 (за сумою матчів 3:1)

  • Гол: Сведберг (63)

Нагадаємо, що перші баталії турніру на вибування Ліги Європи вийшли доволі обережними

