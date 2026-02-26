«Маємо виходити і битися до кінця». Гравець збірної України з баскетболу налаштований на матч з Іспанією

«Главком» відвідав передматчеву подію в Ризі

У четвер, 26 лютого, під час передматчевої конференції напередодні гри чоловічої збірної України з баскетболу проти Іспанії у межах кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 бігмен збірної України В'ячеслав Бобров відповідав на питання журналістів. На пресконференції також був присутній і «Главком».

Про поєдинок з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу 2019

У виїзному поєдинку проти Іспанії у 2018 році у відборі на Чемпіонат світу 2019 В'ячеслав Бобров показав один зі своїх найкращих кидкових перфомансів у збірній, набравши 21 очко.

На запитання про те, як він змінився як гравець за ці вісім років, баскетболіст відповів: «Раніше я був іншим. Ти зростаєш як гравець, набираєшся досвіду. Зараз набагато легше розбирати гру, тому що ти краще розумієш, чого від тебе хоче тренер. Він намагається використовувати твої найкращі якості та сильні сторони, щоб ти максимально допомагав команді. З роками стаєш досвідченішим, краще читаєш гру і впевненіше почуваєшся на майданчику. Іноді бувають різні ситуації: ти можеш в одному матчі бути одним із найкращих, а в іншому – навіть не отримати достатньо ігрового часу. Це частина баскетболу, і до цього потрібно бути готовим. Але найголовніше – завжди приїжджати до збірної з бажанням допомогти команді та зробити все можливе для її перемоги».

Про те, на кого варто звернути увагу з іспанців

«В Іспанії всі гравці демонструють дуже високий рівень. Хаіме Фернандес уже багато років виступає за збірну, П'єрр Оріола після повернення також показує якісну гру. Є й Оріол Паулі, а також багато молодих гравців, які відіграють важливу роль у команді. У них збалансований склад, де поєднуються досвід і молодість. Тому не можна виділяти когось одного – потрібно готуватися до всієї команди та з повагою ставитися до кожного суперника, адже це збірна Іспанії з дуже високим рівнем баскетболу», – відповів гравець на питання Tribuna.com.

Про зміни на майбутній матч з Іспанією після попереднього відбіркового циклу

«Дуже важко відповісти на це питання, тому що, як і в минулих разах до цього, ми виходимо тільки на перемогу. І просто треба битися, як каже тренер, треба боротися за кожен м'яч, за кожен клаптик корту. Тому ми не можемо просто вийти і почати там 10:0 або 0:10. Ні, ми маємо виходити і битися до кінця. Ми вже неодноразово доводили, що здатні грати проти будь-якої збірної. Треба просто виходити, вірити в себе, насамперед не хвилюватися і грати, досягаючи тих цілей, які перед собою ставимо. Тому що зараз, як ви бачите, у баскетбол грають усі команди, і цілком можливо, що ми можемо їх здолати», – сказав бігмен збірної України Sport.ua.

