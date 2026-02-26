Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Маємо виходити і битися до кінця». Гравець збірної України з баскетболу налаштований на матч з Іспанією

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Маємо виходити і битися до кінця». Гравець збірної України з баскетболу налаштований на матч з Іспанією
В'ячеслав Бобров є одним з лідерів збірної України з баскетболу
фото: Федерація баскетболу України

«Главком» відвідав передматчеву подію в Ризі

У четвер, 26 лютого, під час передматчевої конференції напередодні гри чоловічої збірної України з баскетболу проти Іспанії у межах кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 бігмен збірної України В'ячеслав Бобров відповідав на питання журналістів. На пресконференції також був присутній і «Главком»

Про поєдинок з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу 2019

У виїзному поєдинку проти Іспанії у 2018 році у відборі на Чемпіонат світу 2019 В'ячеслав Бобров показав один зі своїх найкращих кидкових перфомансів у збірній, набравши 21 очко.

На запитання про те, як він змінився як гравець за ці вісім років, баскетболіст відповів: «Раніше я був іншим. Ти зростаєш як гравець, набираєшся досвіду. Зараз набагато легше розбирати гру, тому що ти краще розумієш, чого від тебе хоче тренер. Він намагається використовувати твої найкращі якості та сильні сторони, щоб ти максимально допомагав команді. З роками стаєш досвідченішим, краще читаєш гру і впевненіше почуваєшся на майданчику. Іноді бувають різні ситуації: ти можеш в одному матчі бути одним із найкращих, а в іншому – навіть не отримати достатньо ігрового часу. Це частина баскетболу, і до цього потрібно бути готовим. Але найголовніше – завжди приїжджати до збірної з бажанням допомогти команді та зробити все можливе для її перемоги». 

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Україну разом із GGBET!

Про те, на кого варто звернути увагу з іспанців

«В Іспанії всі гравці демонструють дуже високий рівень. Хаіме Фернандес уже багато років виступає за збірну, П'єрр Оріола після повернення також показує якісну гру. Є й Оріол Паулі, а також багато молодих гравців, які відіграють важливу роль у команді. У них збалансований склад, де поєднуються досвід і молодість. Тому не можна виділяти когось одного – потрібно готуватися до всієї команди та з повагою ставитися до кожного суперника, адже це збірна Іспанії з дуже високим рівнем баскетболу», – відповів гравець на питання Tribuna.com.

Про зміни на майбутній матч з Іспанією після попереднього відбіркового циклу

«Дуже важко відповісти на це питання, тому що, як і в минулих разах до цього, ми виходимо тільки на перемогу. І просто треба битися, як каже тренер, треба боротися за кожен м'яч, за кожен клаптик корту. Тому ми не можемо просто вийти і почати там 10:0 або 0:10. Ні, ми маємо виходити і битися до кінця. Ми вже неодноразово доводили, що здатні грати проти будь-якої збірної. Треба просто виходити, вірити в себе, насамперед не хвилюватися і грати, досягаючи тих цілей, які перед собою ставимо. Тому що зараз, як ви бачите, у баскетбол грають усі команди, і цілком можливо, що ми можемо їх здолати», – сказав бігмен збірної України Sport.ua. 

Нагадаємо, що баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Як придбати квитки на матчі України у плейоф Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
29 сiчня, 15:37
«Кривбас» перебував у топ-4 українського чемпіонату та мав гарні шанси увійти до призової трійки
«Кривбас» знявся з баскетбольної Суперліги
3 лютого, 19:31
Грималюк за 28 хвилин набрала 15 очок, зробила 1 підбирання, 4 перехоплення
Грималюк набрала 15 очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
5 лютого, 14:38
Номінально домашню з Іспанією Україна зіграє в Ризі
Як придбати квитки на баскетбольний матч Україна – Іспанія: усі деталі
16 лютого, 13:51
Ковляр провів на майданчику 34 хвилини, набрав 12 очок, віддав 6 передач
Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії
20 лютого, 13:08
Михайлюк у цьому сезоні зіграв за «Юту» у 46 матчах, проводячи на майданчику 23.5 хвилин
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
24 лютого, 10:05
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ
24 лютого, 12:42
До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців збірної України з баскетболу
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
24 лютого, 14:48
У цьому сезоні за «Мен Селтікс» Шульга зіграв у 33 матчах, в середньому граючи 33.9 хвилин, набираючи 15.7 очка
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Сьогодні, 15:21

Новини

Скандальний боксер Ломаченко вирішив підтримати Бубку
Скандальний боксер Ломаченко вирішив підтримати Бубку
«Маємо виходити і битися до кінця». Гравець збірної України з баскетболу налаштований на матч з Іспанією
«Маємо виходити і битися до кінця». Гравець збірної України з баскетболу налаштований на матч з Іспанією
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію
Goal назвав головного претендента на перемогу в Лізі чемпіонів
Goal назвав головного претендента на перемогу в Лізі чемпіонів
АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну