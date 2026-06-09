Господар Чемпіонату світу з баскетболу натуралізує найкращого гравця Євроліги

Кендрік Нанн раніше був у колі інтересів декількох топових європейських збірних

Катар має амбітні плани на домашню світову першість

Збірна Катару, який прийматиме баскетбольний Чемпіонат світу 2027 року, готує одну з найбільш обговорюваних натуралізацій в історії сучасного баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Basket News.

Деталі нового трансферу

За інформацією провідних грецьких видань SDNA та Sport24, катарська сторона розпочала масштабну операцію із залучення до своєї національної команди американського захисника грецького «Панатінаїкоса» Кендріка Нанна. Господарі майбутнього мундіалю прагнуть отримати не просто гравця ротації, а справжню суперзірку, здатну змінити статус команди на світовій арені.

Фінансові умови, які Катар запропонував 30-річному американцю, вражають навіть за мірками багатих близькосхідних країн. Йдеться про п’ятирічну угоду, згідно з якою Нанн зобов’язується представляти Катар на всіх міжнародних турнірах, включно з домашнім Чемпіонатом світу. За даними грецьких інсайдерів, стартова пропозиція становить 10 мільйонів євро за весь період.

Однак низка джерел стверджує, що з урахуванням бонусів та успішних виступів на турнірах, загальна сума може сягнути космічних 30 мільйонів євро. Наразі Кендрік Нанн ще не дав фінальної згоди, проте перемовини перебувають у дуже активній фазі.

Раніше навколо постаті Нанна вже виникало багато чуток: його намагалися натуралізувати Туреччина та Греція, проте гравець тримав паузу. Для Катару залучення такого виконавця є шансом піднятися з 78-ї сходинки рейтингу ФІБА та уникнути розгромів на власному святі баскетболу через рік.

Чому Катар обрав саме Кендріка Нанна

Після кар'єри в НБА, де він виступав за «Маямі Гіт», «Лейкерс» та «Вашингтон», американець перебрався до Європи і миттєво став потужною силою. У 2024 році він виграв Євролігу, а у 2025-му був оголошеним MVP, тобто найціннішим гравцем турніру.

У поточному сезоні Євроліги 2025/2026 він демонструє елітний рівень результативності, набираючи в середньому 18,3 очка та 3,5 передачі за гру. Його включення до символічної збірної сезону лише підтвердило статус одного з найкращих атакувальних захисників поза межами НБА.

Нагадаємо, що американський баскетболіст Суперліги заявив про бажання зіграти за збірну України.