Юний український баскетболіст візьме участь у тренувальному таборі НБА і ФІБА

Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 пройде 26-29 серпня у Стамбулі (Туреччина)

Талановитий український баскетболіст Дмитро Даценко отримав запрошення на Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 – міжнародний табір, який спільно проводять НБА та ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Цього року Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 пройде 26-29 серпня у Стамбулі (Туреччина).

Участь у Basketball Without Borders дасть українцю можливість потренуватися та позмагатися разом із одними з найперспективніших молодих баскетболістів з усього світу.

Дмитро Даценко грає на позиції захисника, має зріст 198 сантиметрів (6 футів 6 дюймів) та навчається у Episcopal High School у США. Він представляє випускний клас 2028 року.

Минулого року за збірну U-16 на Чемпіонаті Європи він набирав 21.5 очка та 6.1 підбирання, ставши кращим скорером турніру. В цьому році вже за збірну U-18 на Євробаскеті він в середньому набирав 12.3 очка, 2.0 підбирання та 1.7 передачі.

До переїзду та продовження баскетбольного розвитку у США Даценко займався в Україні в школі «Черкаських Мавп» та у Іспанії.

Basketball Without Borders – глобальна програма розвитку молодих баскетболістів, яку НБА та ФІБА проводять у різних країнах світу. Учасниками таборів стають найбільш перспективні гравці молодіжного віку, які отримують можливість працювати з тренерами та гравцями найвищого міжнародного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.