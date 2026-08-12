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Юний український баскетболіст візьме участь у тренувальному таборі НБА і ФІБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Юний український баскетболіст візьме участь у тренувальному таборі НБА і ФІБА
Дмитро Даценко (ліворуч) грає на позиції захисника, має зріст 198 сантиметрів
фото: ФІБА

Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 пройде 26-29 серпня у Стамбулі (Туреччина)

Талановитий український баскетболіст Дмитро Даценко отримав запрошення на Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 – міжнародний табір, який спільно проводять НБА та ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Цього року Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 пройде 26-29 серпня у Стамбулі (Туреччина).

Участь у Basketball Without Borders дасть українцю можливість потренуватися та позмагатися разом із одними з найперспективніших молодих баскетболістів з усього світу.

Дмитро Даценко грає на позиції захисника, має зріст 198 сантиметрів (6 футів 6 дюймів) та навчається у Episcopal High School у США. Він представляє випускний клас 2028 року.

Минулого року за збірну U-16 на Чемпіонаті Європи він набирав 21.5 очка та 6.1 підбирання, ставши кращим скорером турніру. В цьому році вже за збірну U-18 на Євробаскеті він в середньому набирав 12.3 очка, 2.0 підбирання та 1.7 передачі.

До переїзду та продовження баскетбольного розвитку у США Даценко займався в Україні в школі «Черкаських Мавп» та у Іспанії.

Basketball Without Borders – глобальна програма розвитку молодих баскетболістів, яку НБА та ФІБА проводять у різних країнах світу. Учасниками таборів стають найбільш перспективні гравці молодіжного віку, які отримують можливість працювати з тренерами та гравцями найвищого міжнародного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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