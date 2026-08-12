Юний український баскетболіст візьме участь у тренувальному таборі НБА і ФІБА
Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 пройде 26-29 серпня у Стамбулі (Туреччина)
Талановитий український баскетболіст Дмитро Даценко отримав запрошення на Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 – міжнародний табір, який спільно проводять НБА та ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Цього року Basketball Without Borders Next Up Camp 2026 пройде 26-29 серпня у Стамбулі (Туреччина).
Участь у Basketball Without Borders дасть українцю можливість потренуватися та позмагатися разом із одними з найперспективніших молодих баскетболістів з усього світу.
Дмитро Даценко грає на позиції захисника, має зріст 198 сантиметрів (6 футів 6 дюймів) та навчається у Episcopal High School у США. Він представляє випускний клас 2028 року.
Минулого року за збірну U-16 на Чемпіонаті Європи він набирав 21.5 очка та 6.1 підбирання, ставши кращим скорером турніру. В цьому році вже за збірну U-18 на Євробаскеті він в середньому набирав 12.3 очка, 2.0 підбирання та 1.7 передачі.
До переїзду та продовження баскетбольного розвитку у США Даценко займався в Україні в школі «Черкаських Мавп» та у Іспанії.
Basketball Without Borders – глобальна програма розвитку молодих баскетболістів, яку НБА та ФІБА проводять у різних країнах світу. Учасниками таборів стають найбільш перспективні гравці молодіжного віку, які отримують можливість працювати з тренерами та гравцями найвищого міжнародного рівня.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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