Хокей у Росії є одним з важливих елементів державної пропаганди

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27

Російський пропагандисти з ресурсу Mash назвали країни, які підтримують повернення російської хокейної збірної на міжнародну арену. Про це повідомляє «Главком».

«Чехія, Фінляндія та Латвія – три причини, через які збірну Росії з хокею досі не повернули на міжнародну арену», – зазначають пропагандисти.

Вони також стверджують, що канадці, американці, шведи та інші представники ІІХФ підтримують повернення Росії у міжнародний хокей. Але начебто «вони не можуть нічого вдіяти, тому що потрібно отримати схвалення від усіх представників збірних».

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків

Молодіжний чемпіонат світу

Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків

Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу 2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.