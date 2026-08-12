ПСЖ – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч Суперкубка УЄФА

Перший трофей нового сезону розіграють переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Сьогодні, 12 серпня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на стадіоні «Ред Булл Арена» в австрійському Зальцбурзі зустрінеться з бірмінгемською «Астон Віллою» у поєдинку за Суперкубок УЄФА 2026. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Астон Вілла»

Лідером симпатій на 9:45 12 серпня стали підопічні Луїса Енріке, вважають букмекери GGBET. На потенційну перемогу французького гранда запропоновано коефіцієнт 1,71. Натомість на ймовірну звитягу «вілланів» закладено кеф 4,80. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 4,00. Розрив зменшився щодо переможця одноматчевого турніру. На тріумф ПСЖ виставлено коефіцієнт 1,43. На успіх же «Астон Вілли» запропоновано кеф 2,91. Зате на тотал більше 3,5 закладено бал 2,99.

Передматчевий стан команд

Обидві команди розпочинатимуть сезон. Досі суперники готувалися до офіційних поєдинків через спаринги. Наразі тренерські штаби обох колективів ще й не можуть розраховувати на всіх виконавців. Поступово набиратимуть форму футболісти, які дійшли до пізніх стадій Чемпіонату світу 2026.

Як наслідок, ПСЖ не допоможуть оборонці Хакімі та Ернандес, півзахисники Заїр-Емері та Руїс, нападники Баркола, Дуе та Дембеле. Поза обоймою же бірмінгемців, вочевидь, опиняться голкіпер Мартінес, оборонець Конса та форвард Воткінс. У лазареті перебувають два хавбеки «Астон Вілли» – бельгієць Онана та швейцарський новачок Манзамбі.

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Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Сафонов – Забарний, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Фернандес – Мбає, Маюлю, Кварацхелія

«Астон Вілла»: Бізот – Кеш, Ліндельоф, Торрес, Маатсен – Гомес, Камара – Макгінн, Буендія, Гарначо – Абрагам

Історія очних зустрічей

Уперше команди перетнулися у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2024/25. Тоді суперники обмінялися яскравими домашніми перемогами. Спершу в рідних стінах переміг французький гранд (3:1). У складі парижан голами відзначилися нападники Дуе та Кварацхелія, а також оборонець Мендеш. Натомість єдиний м'яч «вілланів» оформив хавбек Роджерс.

У другому поєдинку «Астон Вілла» перемогла скромніше (3:2) зусиллями півзахисників Тілеманса та Макгінна, а також оборонця Конси. У лавах ПСЖ голи до свого активу записали оборонці Хакімі та той же Мендеш. «Парі Сен-Жермен» пройшов далі завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

Де дивитися матч ПСЖ – «Астон Вілла»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».