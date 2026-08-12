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Україна перемогла Північну Македонію у заключній грі групового етапу юнацького Євробаскету

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна перемогла Північну Македонію у заключній грі групового етапу юнацького Євробаскету
Збірна України стала третьою в своїй групі за підсумком групового етапу

Найрезультативнішим гравцем нашої команди став Артем Дьордяй з 25 очками

Юнацька збірна України завершила груповий етап Євробаскету перемогою над господарями турніру – командою Північної Македонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Оскільки обидві команди перед очним протистоянням мали по дві перемоги та дві поразки, то переможець цієї грі посів би третє місце, а команда, що зазнала поразки, ставала четвертою.

Для української команди матч почався з неприємності: македонці здійснили ривок 9-0 і українцям довелося ліквідувати критичне відставання. Із цим завданням наші гравці впоралися – підсумком першої десятихвилинки став результат 22:19 на користь нашої команди.

У другій чверті українцям вдалося наростити перевагу – на велику перерву команди вирушили за рахунку 46:39.

Друга половина гри розпочалася з потужних атак українців, чим і позначилася уся третя чверть. Перед заключним періодом команда Володимира Решетника мала тотальну перевагу над суперником – 70:49. Македонці у заключній чверті намагалися врятуватися від поразки, однак все, що їм вдалося - це скоротити підсумкове відставання на 7 очок: 84:70 на користь збірної України, яка завершила груповий етап турніру на третій сходинці.

Найрезультативнішим гравцем нашої команди став Артем Дьордяй з 25 очками, ще троє наших гравців оформили дабл-дабл.

Таким чином, збірна України стала третьою в своїй групі за підсумком групового етапу, вигравши три матчі з п'яти, і далі продовжить боротьбу на турнірі за 9-16 місця. Наступний суперник підопічних Володимира Решетника визначиться після завершення групового етапу.

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон В

Україна – Північна Македонія 84:70 (22:19, 24:20, 24:10, 14:27)

  • Україна: Дьордяй 25 + 7 підбирань, Шульга 18 + 12 підбирань + 6 перехоплень, Бойко 14 + 17 підбирань, Бєлявський 12 + 6 перехоплень, Попов 10 + 10 підбирань, Супрун 3 + 7 підбирань, Дмитренко 2 + 7 передач.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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