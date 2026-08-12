Україна перемогла Північну Македонію у заключній грі групового етапу юнацького Євробаскету
Найрезультативнішим гравцем нашої команди став Артем Дьордяй з 25 очками
Юнацька збірна України завершила груповий етап Євробаскету перемогою над господарями турніру – командою Північної Македонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Оскільки обидві команди перед очним протистоянням мали по дві перемоги та дві поразки, то переможець цієї грі посів би третє місце, а команда, що зазнала поразки, ставала четвертою.
Для української команди матч почався з неприємності: македонці здійснили ривок 9-0 і українцям довелося ліквідувати критичне відставання. Із цим завданням наші гравці впоралися – підсумком першої десятихвилинки став результат 22:19 на користь нашої команди.
У другій чверті українцям вдалося наростити перевагу – на велику перерву команди вирушили за рахунку 46:39.
Друга половина гри розпочалася з потужних атак українців, чим і позначилася уся третя чверть. Перед заключним періодом команда Володимира Решетника мала тотальну перевагу над суперником – 70:49. Македонці у заключній чверті намагалися врятуватися від поразки, однак все, що їм вдалося - це скоротити підсумкове відставання на 7 очок: 84:70 на користь збірної України, яка завершила груповий етап турніру на третій сходинці.
Найрезультативнішим гравцем нашої команди став Артем Дьордяй з 25 очками, ще троє наших гравців оформили дабл-дабл.
Таким чином, збірна України стала третьою в своїй групі за підсумком групового етапу, вигравши три матчі з п'яти, і далі продовжить боротьбу на турнірі за 9-16 місця. Наступний суперник підопічних Володимира Решетника визначиться після завершення групового етапу.
Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон В
Україна – Північна Македонія 84:70 (22:19, 24:20, 24:10, 14:27)
- Україна: Дьордяй 25 + 7 підбирань, Шульга 18 + 12 підбирань + 6 перехоплень, Бойко 14 + 17 підбирань, Бєлявський 12 + 6 перехоплень, Попов 10 + 10 підбирань, Супрун 3 + 7 підбирань, Дмитренко 2 + 7 передач.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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