Проведення гри Ла Ліги «Сельта» – «Осасуна» опинилося під загрозою через грибок на газоні

Зустріч Ла Ліги між «Сельтою» та «Осасуною» запланована на неділю, 16 серпня

12 серпня фахівці оглянуть поле та після інспекції ухвалять остаточне рішення щодо проведення матчу

Матч першого туру чемпіонату Іспанії з футболу між «Сельтою» та «Осасуною» можуть перенести через проблеми з полем стадіону «Абанка-Балаїдос» у Віго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зазначається, що на газоні з'явився грибок. «Сельта» вже звернулася до керівництва ліги з проханням перенести зустріч, тоді як «Осасуна» наполягає на проведенні гри у заплановану дату.

12 серпня фахівці оглянуть поле та після інспекції ухвалять остаточне рішення щодо проведення матчу.

Зустріч між «Сельтою» та «Осасуною» запланована на неділю, 16 серпня.

Варто зазначити, що УЄФА збирається розслідувати діяльність Інфантіно через скандал із коханкою.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.