ПСЖ – «Астон Вілла»: суперкомп'ютер назвав фаворита гри за Суперкубок УЄФА

ПСЖ на стадіоні «Ред Булл Арена» в австрійському Зальцбурзі зустрінеться з «Астон Віллою»

Гра ПСЖ – «Астон Вілла» розпочнеться о 22:00 за київським часом

Суперкомп'ютер Opta назвав головного претендента на перемогу у грі за Суперкубок УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Суперкубок УЄФА: що відомо

Сьогодні, 12 серпня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на стадіоні «Ред Булл Арена» в австрійському Зальцбурзі зустрінеться з бірмінгемською «Астон Віллою» у поєдинку за Суперкубок УЄФА 2026.

Гра ПСЖ – «Астон Вілла» розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Обидві команди розпочинатимуть сезон. Досі суперники готувалися до офіційних поєдинків через спаринги. Наразі тренерські штаби обох колективів ще й не можуть розраховувати на всіх виконавців. Поступово набиратимуть форму футболісти, які дійшли до пізніх стадій Чемпіонату світу 2026.

Як наслідок, ПСЖ не допоможуть оборонці Хакімі та Ернандес, півзахисники Заїр-Емері та Руїс, нападники Баркола, Дуе та Дембеле. Поза обоймою же бірмінгемців, вочевидь, опиняться голкіпер Мартінес, оборонець Конса та форвард Воткінс. У лазареті перебувають два хавбеки «Астон Вілли» – бельгієць Онана та швейцарський новачок Манзамбі.

Фаворит гри за Суперкубок УЄФА: версія Opta

У поєдинку за Суперкубок УЄФА між собою зіграють ПСЖ українця Іллі Забарного та «Астон Вілла».

Шанси ПСЖ на перемогу в основний час становлять 45%, «Астон Вілли» – 29,6%. Ймовірність нічиї – 25,4%.

Варто зазначити, що УЄФА збирається розслідувати діяльність Інфантіно через скандал із коханкою.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.