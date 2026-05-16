Олійникова вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Страсбурзі

Олександра Олійникова пробилася до фіналу кваліфікації на турнірі WTA 500 у Страсбурзі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українка розгромила Ксенію Єфремову, віддавши лише три гейми

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 68) успішно стартувала у кваліфікації грунтового турніру WTA 500 у французькому Страсбурзі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У першому раунді відбору українка у двох сетах розгромила представницю Франції Ксенію Єфремову (WTA 623) за 1 годину та 2 хвилини.

Українка перемогла, віддавши лише три гейми. За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Олександра провела перше очне протистояння проти Ксенії.

WTA 500. Страсбург. Кваліфікація

Ксенія Єфремова (Франція) – Олександра Олійникова (Україна) 1:6, 2:6

У вирішальному поєдинку кваліфікації Олійникова побореться з переможницею матчу Антонія Ружич (Хорватія) – Юлія Путінцева (Казахстан).

Минулого тижня Олександра Олійникова вперше в кар'єрі дійшла до третього кола турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська в матчі 1/2 фіналу турніру WTA 125 в Пармі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро у трьох сетах.

Для Ястремської це перший фінал турнірів WTA за 11 місяців – з червня 2025 року, коли вона програла матч за титул турніру WTA 250 в Ноттінгемі. Загалом для Даяни це другий фінал турнірів WTA 125.