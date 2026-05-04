Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Римі

glavcom.ua
Святослав Василик
фото: WTA

Українська тенісистка Дарія Снігур впевнено вийшла у фінал кваліфікації грунтового турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першому раунді відбору українка, яка посідає 95-те місце у світовому рейтингу, у двох сетах розібралася із Самірою Де Стефано (Італія).

Українська тенісистка провела на корті трохи більше години і протягом зустрічі реалізувала 6 з 13 брейкпойнтів, програвши три гейми на своїй подачі.

Снігур взяла реванш у Де Стефано за поразку на старті 75-тисячника у Маріборі у березні цього року.

Снігур уперше в кар'єрі виступає на кортах Риму. Крім Дарії, у відборі до італійського тисячника з українок також виступить Ангеліна Калініна.

WTA 1000 Рим. Кваліфікація. Півфінал

  • Саміра Де Стефано (Італія) – Дарія Снігур (Україна) 2:6, 3:6

У фіналі кваліфікації Дарія побореться з переможницею поєдинку Еміліано Аранго (Колумбія) – Ноемі Базілетті (Італія).

Попереднім турніром Снігур був Мадрид, в якому вона подолала кваліфікацію, здолала Дарію Касаткіну в першому раунді основи і в 1/32 фіналу поступилася Ізі Свьонтек.

Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру WTA 1000 у Римі. Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили до посіву та розпочнуть виступ у Римі з другого кола. Інші українки розпочнуть боротьбу з першого кола.

Турнір WTA 1000 у Римі. Перше коло

  • Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)
  • Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
  • Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації

Турнір WTA 1000 у Римі. Друге коло

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – переможниця поєдинку між двома кваліфаєрками
  • Марта Костюк (Україна, 23) – переможниця пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія)
  • Лінда Носкова (Чехія, 13) – переможниця пари Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
  • Гейлі Баптіст (США, 32) – переможниця пари Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації
  • Клара Таусон (Данія, 18) – переможниця пари Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)

Матчі першого кола відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року.

