Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк оцінила свою унікальну переможну серію

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Марта Костюк виграла п'ять матчів без жодного програного сету
Українка вперше виграла п'ять матчів WTA без жодного програного сету

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді і вперше в кар'єрі провела п'ять матчів поспіль туру WTA, не програвши жодної партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що потрібно знати про переможну серію Костюк

Костюк обіграла в 1/8 фіналу турніру в Мадриді американку Кеті Макнеллі, яка є 76-ю ракеткою світу, та пробилася у чвертьфінал тисячника. Українка дійшла до цього етапу вдруге поспіль на турнірі в столиці Іспанії.

Завдяки перемозі над Макнеллі у двох сетах Костюк продовжила серію матчів без програних партій, яка тепер налічує п'ять ігор. Найрейтинговішою суперницею Костюк у них стала п'ята ракетка світу, американка Джессіка Пегула.

Українка втримує цю серію, починаючи з півфіналу турніру у французькому Руані. Там вона виборола титул в першому в історії українському фіналі WTA з 19-річною Веронікою Подрез.

Усі перемоги серії без програних сетів Костюк

WTA 250. Руан

  • Півфінал. Татьяна Марія – 2:0 (6:3, 6:0)
  • Фінал. Вероніка Подрез – 2:0 (6:3, 6:4)

WTA 1000. Мадрид

  • Друге коло. Юлія Путінцева – 2:0 (6:1, 6:3)
  • Третє коло. Джессіка Пегула – 2:0 (6:1, 6:4)
  • 1/8 фіналу. Кеті Макнеллі – 2:0 (6:2, 6:3)

Що сказала Костюк

Досі на топовому рівні Костюк мала серію з чотирьох поспіль «сухих» перемог у сезоні 2025 року. Дві з них українка тоді здобула в складі збірної на Кубку Біллі Джин Кінг.

«За рівнем це схоже на те, як я грала у січні на шляху до фіналу Брісбена. Там я справді виступила дуже добре. Рада, що зараз граю, можливо, в найкращий теніс кар'єри», – прокоментувала свій успіх тенісистка.

У півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді Костюк зіграє проти чешки Лінди Носкової. Минулого року українка завершила турнір у столиці Іспанії у чвертьфіналі, поступившись Аріні Соболенко.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стародубцева впевнено переграла мексиканку Сарасуа у двох сетах
Стародубцева пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у США
3 квiтня, 13:03
Стародубцева уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA500
Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA500 у Чарльстоні
4 квiтня, 10:28
Стародубцева підніметься на 53-тю позицію рейтингу WTA
Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA
6 квiтня, 09:01
Новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт» стартує у квітні 2026 року
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
16 квiтня, 13:11
Алькарасу і Джоковичу не треба захищати значну кількість очок, через що пропуск змагань є логічним
Два тенісисти з четвірки світового рейтингу знялися з «Мастерсу» в Мадриді через травми
18 квiтня, 00:29
Марта Костюк вп'яте в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA
Костюк вийшла у фінал турніру у Руані, в якому зустрінеться з сенсаційною Подрез
18 квiтня, 18:02
Іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam
Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards
21 квiтня, 11:47
Марта Костюк подолала третє коло турніру WTA 1000 в Мадриді
Костюк розгромила п'яту ракетку світу і вийшла до 1/8 фіналу турніру у Мадриді
26 квiтня, 18:26
Марта Костюк вдруге поспіль вийшла у чвертьфінал WTA 1000 в Мадриді
Костюк впевнено обіграла Макнеллі і другий рік поспіль вийшла в 1/4 фіналу турніру у Мадриді
Вчора, 22:07

Новини

Легендарна легкоатлетка Фелікс планує повернутися на домашню Олімпіаду-2028
Легендарна легкоатлетка Фелікс планує повернутися на домашню Олімпіаду-2028
Футбольний арбітр підозрюється у домаганнях до неповнолітнього хлопчика – ЗМІ
Футбольний арбітр підозрюється у домаганнях до неповнолітнього хлопчика – ЗМІ
Костюк оцінила свою унікальну переможну серію
Костюк оцінила свою унікальну переможну серію
ЗСУ на фронті ліквідували 56-річного російського гравця в городки
ЗСУ на фронті ліквідували 56-річного російського гравця в городки
Костюк впевнено обіграла Макнеллі і другий рік поспіль вийшла в 1/4 фіналу турніру у Мадриді
Костюк впевнено обіграла Макнеллі і другий рік поспіль вийшла в 1/4 фіналу турніру у Мадриді
Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC
Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua