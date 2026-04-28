Костюк оцінила свою унікальну переможну серію

Українка вперше виграла п'ять матчів WTA без жодного програного сету

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді і вперше в кар'єрі провела п'ять матчів поспіль туру WTA, не програвши жодної партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що потрібно знати про переможну серію Костюк

Костюк обіграла в 1/8 фіналу турніру в Мадриді американку Кеті Макнеллі, яка є 76-ю ракеткою світу, та пробилася у чвертьфінал тисячника. Українка дійшла до цього етапу вдруге поспіль на турнірі в столиці Іспанії.

Завдяки перемозі над Макнеллі у двох сетах Костюк продовжила серію матчів без програних партій, яка тепер налічує п'ять ігор. Найрейтинговішою суперницею Костюк у них стала п'ята ракетка світу, американка Джессіка Пегула.

Українка втримує цю серію, починаючи з півфіналу турніру у французькому Руані. Там вона виборола титул в першому в історії українському фіналі WTA з 19-річною Веронікою Подрез.

Усі перемоги серії без програних сетів Костюк

WTA 250. Руан

Півфінал. Татьяна Марія – 2:0 (6:3, 6:0)

Фінал. Вероніка Подрез – 2:0 (6:3, 6:4)

WTA 1000. Мадрид

Друге коло. Юлія Путінцева – 2:0 (6:1, 6:3)

Третє коло. Джессіка Пегула – 2:0 (6:1, 6:4)

1/8 фіналу. Кеті Макнеллі – 2:0 (6:2, 6:3)

Що сказала Костюк

Досі на топовому рівні Костюк мала серію з чотирьох поспіль «сухих» перемог у сезоні 2025 року. Дві з них українка тоді здобула в складі збірної на Кубку Біллі Джин Кінг.

«За рівнем це схоже на те, як я грала у січні на шляху до фіналу Брісбена. Там я справді виступила дуже добре. Рада, що зараз граю, можливо, в найкращий теніс кар'єри», – прокоментувала свій успіх тенісистка.

У півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді Костюк зіграє проти чешки Лінди Носкової. Минулого року українка завершила турнір у столиці Іспанії у чвертьфіналі, поступившись Аріні Соболенко.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.