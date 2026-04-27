Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк впевнено обіграла Макнеллі і другий рік поспіль вийшла в 1/4 фіналу турніру у Мадриді

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Марта Костюк вдруге поспіль вийшла у чвертьфінал WTA 1000 в Мадриді
фото: AP

Українка перемогла у двох сетах

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді. У четвертому раунді українка у двох сетах переграла представницю США Кеті Макнеллі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Марта Костюк залишилася єдиною українкою на тисячнику в Мадриді після того, як з нього вибули шість інших представниць нашої країни. Тенісистка пройшла у 1/8 фіналу, здолавши американку Джессіку Пегулу. На цій стадії Костюк зустрілась з 76-ю ракеткою світу американкою Кеті Макнеллі.

У першому сеті Костюк виграла чотири поспіль гейми та завершила партію з рахунком 6:2. У другому сеті українка повела 4:2 та виборола перемогу, забравши ще два гейми. За 1:38 години гри Костюк виконала два ейси та припустилася п'яти подвійних помилок.

WTA 1000. Мадрид. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Кеті Макнеллі (США) 6:2, 6:3

Завдяки перемозі над Макнеллі, Костюк вдруге поспіль вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Мадриді. Минулого року українка вибула на цьому етапі від Аріни Соболенко.

У чвертьфіналі Костюк зіграє з чешкою Ліндою Носковою, яка обіграла у своєму матчі третю сіяну Коко Гофф.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за Юлію Путінцеву з Казахстану.

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua