Костюк впевнено обіграла Макнеллі і другий рік поспіль вийшла в 1/4 фіналу турніру у Мадриді

Українка перемогла у двох сетах

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді. У четвертому раунді українка у двох сетах переграла представницю США Кеті Макнеллі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Марта Костюк залишилася єдиною українкою на тисячнику в Мадриді після того, як з нього вибули шість інших представниць нашої країни. Тенісистка пройшла у 1/8 фіналу, здолавши американку Джессіку Пегулу. На цій стадії Костюк зустрілась з 76-ю ракеткою світу американкою Кеті Макнеллі.

У першому сеті Костюк виграла чотири поспіль гейми та завершила партію з рахунком 6:2. У другому сеті українка повела 4:2 та виборола перемогу, забравши ще два гейми. За 1:38 години гри Костюк виконала два ейси та припустилася п'яти подвійних помилок.

WTA 1000. Мадрид. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Кеті Макнеллі (США) 6:2, 6:3

Завдяки перемозі над Макнеллі, Костюк вдруге поспіль вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Мадриді. Минулого року українка вибула на цьому етапі від Аріни Соболенко.

У чвертьфіналі Костюк зіграє з чешкою Ліндою Носковою, яка обіграла у своєму матчі третю сіяну Коко Гофф.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за Юлію Путінцеву з Казахстану.