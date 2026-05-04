Калініна обіграла 83-тю ракетку світу й вийшла у фінал кваліфікації турніру в Римі

Українка у двох сетах здолала Камілу Осоріо

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 93) успішно стартувала у кваліфікації грунтового турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першому раунді відбору українка у двох сетах переграла 83-тю ракетку світу Камілу Осоріо (Колумбія) за 1 годину і 48 хвилин.

Поєдинок проти четвертої сіяної виявився непростим для Калініної. У першому сеті Ангеліна спочатку відпустила колумбійку на три гейми, але потім виграла шість геймів поспіль.

Друга партія видались ще більш напруженою. Суперниці по черзі брали гейм за геймом, аж поки українка не взяла чужу подачу і закрила гру з першого матчпойнту.

WTA 1000. Рим. Кваліфікація. Півфінал

Каміла Осоріо (Колумбія) – Ангеліна Калініна (Україна) 3:6, 5:7

У фіналі відбору Ангеліна зустрінеться з переможницею пари Дарія Семениста (Латвія) – Кеті Волинець (США).

Раніше українська тенісистка Дарія Снігур впевнено вийшла у фінал кваліфікації грунтового турніру WTA 1000 у Римі, обігравши у двох сетах Саміру Де Стефано.

Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру WTA 1000 у Римі. Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили до посіву та розпочнуть виступ у Римі з другого кола. Інші українки розпочнуть боротьбу з першого кола.

Турнір WTA 1000 у Римі. Перше коло

Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова

Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації

Турнір WTA 1000 у Римі. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна, 7) – переможниця поєдинку між двома кваліфаєрками

Марта Костюк (Україна, 23) – переможниця пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія)

Лінда Носкова (Чехія, 13) – переможниця пари Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова

Гейлі Баптіст (США, 32) – переможниця пари Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації

Клара Таусон (Данія, 18) – переможниця пари Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)

Матчі першого кола відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року.