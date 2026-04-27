Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний висловлював претензії до Трампа у соцмережах

Аліна Самойленко
Підозрюваний у стрілянині під час затримання
фото: соціальні мережі

Дональд Трамп назвав підозрюваного у стрілянині «хворою людиною»

Розслідування стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому вказує на політичну вмотивованість нападу. За даними слідства, підозрюваний – 31-річний каліфорнієць Коул Томас Аллен – залишив розлогі листи та публікації в соціальних мережах, що свідчать про його різку опозицію до чинної адміністрації США.Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За кілька хвилин до інциденту в готелі Washington Hilton Аллен надіслав членам родини послання обсягом понад 1000 слів. У них він називав себе «дружнім федеральним вбивцею» та висловлював невдоволення політикою Дональда Трампа, зокрема операціями США проти наркотрафіку в Тихому океані. Текст записки коливався від вибачень перед близькими до релігійних виправдань та критики системи безпеки готелю, яку він назвав недбалою. Слідчі вважають ці записи ключовим доказом того, що ціллю нападу був президент та високопосадовці адміністрації.

Про наміри Аллена влада дізналася завдяки його брату, який звернувся до поліції штату Коннектикут після отримання тривожних повідомлень. Сестра підозрюваного розповіла слідчим, що її брат схильний до радикальних висловлювань. Також з'ясувалося, що він легально придбав кілька одиниць зброї (пістолет 38 калібру та дробовик) і таємно зберігав їх у будинку батьків. До Вашингтона Аллен дістався потягом із Каліфорнії через Чикаго, заздалегідь зареєструвавшись у готелі як гість.

Згідно з відкритими даними, Коул Томас Аллен має високий рівень освіти. Він закінчив магістратуру з комп'ютерних наук у Каліфорнійському державному університеті та здобув ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті. Раніше він займався розробкою відеоігор та медичних технологій для літніх людей. Політично Аллен виступав на підтримку Демократичної партії, зокрема робив внесок у кампанію Камали Гарріс у 2024 році.

Напад стався на початку гала-вечері, коли Аллен намагався прорватися до бальної зали через пост безпеки, маючи при собі ножі та пістолети. У результаті зіткнення з охороною пролунали постріли, після чого Секретна служба екстрено евакуювала Дональда Трампа. Попри хаос і паніку серед сотень журналістів та гостей, президента не було поранено. Пізніше Трамп, коментуючи вже третю за два роки спробу замаху на нього, закликав до національної єдності та припинення політичного насильства. Кримінальне обвинувачення Аллену планують оголосити в понеділок.

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

До слова, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.

Читайте також

Іран назвав умову для завершення війни
Іран назвав умову для завершення війни
1 квiтня, 00:27
Трамп втратив контроль над подіями в Ірані. Аналіз NYT
Трамп втратив контроль над подіями в Ірані. Аналіз NYT
4 квiтня, 01:45
В'язниця суворого режиму була закрита в 1963 році
Трамп планує повернути Алькатрас: потрібно $152 млн на відродження легендарної в'язниці
4 квiтня, 15:02
Чоловік стоїть на купі уламків у районі Корніш Ель-Мазраа в Бейруті після бомбардування столиці Ізраїлем у середу
Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном
11 квiтня, 03:28
У Міннесоті випав потужний град до 7 см і більше
У Міннесоті випав град розміром з тенісний м'яч (фото)
14 квiтня, 10:14
Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
17 квiтня, 05:31
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
20 квiтня, 05:18
За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
23 квiтня, 10:06
Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT
Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT
25 квiтня, 07:42

Політика

Китай пригрозив ЄС наслідками через санкції проти своїх компаній
Китай пригрозив ЄС наслідками через санкції проти своїх компаній
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний висловлював претензії до Трампа у соцмережах
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний висловлював претензії до Трампа у соцмережах
NYT: США та Іран опинилися у пастці режиму «ні миру, ні війни»
NYT: США та Іран опинилися у пастці режиму «ні миру, ні війни»
Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи
Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа
Франція попередила про ризик радіаційної катастрофи через удари РФ
Франція попередила про ризик радіаційної катастрофи через удари РФ

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
