Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний висловлював претензії до Трампа у соцмережах

Дональд Трамп назвав підозрюваного у стрілянині «хворою людиною»

Розслідування стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому вказує на політичну вмотивованість нападу. За даними слідства, підозрюваний – 31-річний каліфорнієць Коул Томас Аллен – залишив розлогі листи та публікації в соціальних мережах, що свідчать про його різку опозицію до чинної адміністрації США.Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За кілька хвилин до інциденту в готелі Washington Hilton Аллен надіслав членам родини послання обсягом понад 1000 слів. У них він називав себе «дружнім федеральним вбивцею» та висловлював невдоволення політикою Дональда Трампа, зокрема операціями США проти наркотрафіку в Тихому океані. Текст записки коливався від вибачень перед близькими до релігійних виправдань та критики системи безпеки готелю, яку він назвав недбалою. Слідчі вважають ці записи ключовим доказом того, що ціллю нападу був президент та високопосадовці адміністрації.

Про наміри Аллена влада дізналася завдяки його брату, який звернувся до поліції штату Коннектикут після отримання тривожних повідомлень. Сестра підозрюваного розповіла слідчим, що її брат схильний до радикальних висловлювань. Також з'ясувалося, що він легально придбав кілька одиниць зброї (пістолет 38 калібру та дробовик) і таємно зберігав їх у будинку батьків. До Вашингтона Аллен дістався потягом із Каліфорнії через Чикаго, заздалегідь зареєструвавшись у готелі як гість.

Згідно з відкритими даними, Коул Томас Аллен має високий рівень освіти. Він закінчив магістратуру з комп'ютерних наук у Каліфорнійському державному університеті та здобув ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті. Раніше він займався розробкою відеоігор та медичних технологій для літніх людей. Політично Аллен виступав на підтримку Демократичної партії, зокрема робив внесок у кампанію Камали Гарріс у 2024 році.

Напад стався на початку гала-вечері, коли Аллен намагався прорватися до бальної зали через пост безпеки, маючи при собі ножі та пістолети. У результаті зіткнення з охороною пролунали постріли, після чого Секретна служба екстрено евакуювала Дональда Трампа. Попри хаос і паніку серед сотень журналістів та гостей, президента не було поранено. Пізніше Трамп, коментуючи вже третю за два роки спробу замаху на нього, закликав до національної єдності та припинення політичного насильства. Кримінальне обвинувачення Аллену планують оголосити в понеділок.

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

До слова, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.