CNN: Напади Трампа та російського пропагандиста несподівано згуртували Італію навколо Мелоні

Путінський пропагандист Володимир Соловйов у телеефірі висловлювався вульгарно італійською мовою, називаючи прем'єр-міністра Італії «фашисткою, сертифікованою ідіоткою, поганою жінкою»

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні опинилася в центрі скандалу через різку критику з боку Дональда Трампа та російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп назвав італійську лідерку «неприйнятною» після її заступництва за Папу Римського та через позицію щодо ядерного озброєння Ірану. Водночас у російському медіапросторі Мелоні піддали образам за підтримку України та нібито «зраду» інтересів Трампа.

Попри очікування, така агресивна риторика з-за кордону лише зміцнила позиції прем'єрки всередині країни. Навіть її найзапекліші політичні опоненти, зокрема лідерка опозиції Еллі Шлейн та президент Серджіо Маттарелла, виступили на захист суверенітету Італії та честі уряду.

Сама Мелоні заявила, що її єдиним орієнтиром залишаються національні інтереси, а не вказівки іноземних лідерів. На тлі цих подій рейтинги Мелоні почали відновлюватися, продемонструвавши, що італійське суспільство негативно сприйняло зовнішній тиск та нападки на релігійні авторитети.

Як відомо, МЗС Італії викликало російського посла Олексія Парамонова після того, як російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджію Мелоні.

«Я викликав до Міністерства закордонних справ російського посла Парамонова, щоб висловити офіційний протест у зв’язку з надзвичайно серйозними та образливими заявами телеведучого Володимира Соловйова на російському телебаченні на адресу прем’єр-міністра Джорджі Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність та підтримку», – йдеться у повідомленні голови італійського МЗС Антоніо Таяні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши військову кампанію частиною зростаючої тенденції втручань «поза межами міжнародного права».

У відповідь президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, заявивши, що вона «втратила мужність» і підвела Вашингтон. В інтерв’ю італійській газеті він сказав: «Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість. Я помилявся».