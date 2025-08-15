«Вбивці з 1939 року». Президент Польщі різко відреагував на банер фанатів «Маккабі»

Навроцький: Це дурість, яку не можна описати словами

Президент Польщі Кароль Навроцький різко відреагував на банер, який фанати «Маккабі» Хайфа підняли на грі кваліфікації Ліги конференцій проти «Ракува». Про це інформує «Главком».

«Скандальний банер, який розгорнули вболівальники «Маккабі» з Хайфи, ображає пам’ять польських громадян, які загинули у Другій світовій війні, зокрема 3 мільйони євреїв. Це дурість, яку не можна описати словами», – написав Навроцький в Х.

Нагадаємо, на матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій «Маккабі» Хайфа – «Ракув» (0:2), який пройшов в угорському Дебрецені, вболівальники номінальних господарів вивісили банер з написом «Вбивці з 1939 року», повідомив журналіст Лукаш Ціона у своєму Х.

Також, за його словами, після матчу гравців «Ракува» провокували ізраїльські футболісти, що призвело до бійки між гравцями, а працівники «Маккабі» називали його нацистом. Післяматчева пресконференція головного тренера «Маккабі» Дієго Флореса була скасована – 44-річний аргентинець не спілкувався з журналістами.

Після матчу президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що організація звернеться в УЄФА з цього приводу.

«Провокації та фальсифікація історії неприйнятні. Ми терміново звернемося до УЄФА з проханням зайняти позицію та притягнути до відповідальності за скандальний банер та обурливу поведінку на трибунах під час матчу «Маккабі» – «Ракув», – написав Кулеша у своєму Х.

«Ракув» здобув перемогу за сумою двох матчів (0:1, 2:0). У раунді плей-оф його суперником буде болгарський клуб «Арда».

Нагадаємо, володар Кубка України «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті.

Донецький клуб розпочав єврокубкову кампанію з першого раунду, здолавши фінський «Ільвес» з загальним рахунком 6:0. У другому раунді «гірники» обіграли турецький «Бешикташ» і вийшли до третього етапу, де їхнім суперником став «Панатінаїкос».