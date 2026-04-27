Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибух у багатоповерхівці Львова: подробиці від поліції

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Через вибух гранати у Львові загинув мешканець багатоповерхівки
фото: Львівська міська рада

В одному із житлових будинків Львова стався вибух гранати

У понеділок, 27 квітня, у Шевченківському районі Львова стався вибух у житловому будинку. Причиною трагедії став підрив гранати в одній із квартир, що призвело до загибелі чоловіка.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду та пресслужбу поліції Львівщини.

Повідомляється, що вибух стався близько 16:50 у квартирі на 8-му поверсі будинку №39 на вулиці Юрія Липи. Сусіди, почувши гучний звук та побачивши задимлення, викликали рятувальників.
Під час огляду приміщення рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка без ознак життя. За попередніми висновками фахівців, у помешканні здетонувала граната.

«Пожежа розпочалась після вибуху гранати, яку загиблий зберігав у помешканні. Під час огляду квартири правоохоронці виявили ще одну гранату. Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець», – зазначають у поліції.
 
Також повідомляється, що вибухова хвиля була настільки потужною, що в квартирі пошкоджено міжкімнатну стіну. За попередньою інформацією, конструктивні елементи самого будинку не зазнали критичних руйнувань, загрози для інших мешканців наразі немає.

Також повідомлялось, що у Космічному районі Запоріжжя в одній із багатоповерхівок стався вибух ручної гранати. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася після того, як до оселі завітав сусід із боєприпасом у руках.

Прибувши на місце події, патрульні інспектори виявили у квартирі двох чоловіків із важкими осколковими пораненнями. Поліцейські надали постраждалим невідкладну допомогу – наклали турнікети та тиснучі пов’язки, що допомогло стабілізувати їхній стан до приїзду бригад швидкої допомоги. Поранених було терміново госпіталізовано.

Теги: вибух Львів граната смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua