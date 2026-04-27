Вибух у багатоповерхівці Львова: подробиці від поліції

В одному із житлових будинків Львова стався вибух гранати

У понеділок, 27 квітня, у Шевченківському районі Львова стався вибух у житловому будинку. Причиною трагедії став підрив гранати в одній із квартир, що призвело до загибелі чоловіка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду та пресслужбу поліції Львівщини.

Повідомляється, що вибух стався близько 16:50 у квартирі на 8-му поверсі будинку №39 на вулиці Юрія Липи. Сусіди, почувши гучний звук та побачивши задимлення, викликали рятувальників.

Під час огляду приміщення рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка без ознак життя. За попередніми висновками фахівців, у помешканні здетонувала граната.

«Пожежа розпочалась після вибуху гранати, яку загиблий зберігав у помешканні. Під час огляду квартири правоохоронці виявили ще одну гранату. Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець», – зазначають у поліції.



Також повідомляється, що вибухова хвиля була настільки потужною, що в квартирі пошкоджено міжкімнатну стіну. За попередньою інформацією, конструктивні елементи самого будинку не зазнали критичних руйнувань, загрози для інших мешканців наразі немає.

«Главком» писав, що у понеділок, 27 квітня, у Шевченківському районі Львова в одній із квартир багатоквартирного будинку стався вибух, що спричинив пожежу. На місце події негайно прибули екіпажі поліції, рятувальники та медики. Під час ліквідації вогню в приміщенні квартири було виявлено тіло людини без ознак життя.

Також повідомлялось, що у Космічному районі Запоріжжя в одній із багатоповерхівок стався вибух ручної гранати. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася після того, як до оселі завітав сусід із боєприпасом у руках.

Прибувши на місце події, патрульні інспектори виявили у квартирі двох чоловіків із важкими осколковими пораненнями. Поліцейські надали постраждалим невідкладну допомогу – наклали турнікети та тиснучі пов’язки, що допомогло стабілізувати їхній стан до приїзду бригад швидкої допомоги. Поранених було терміново госпіталізовано.