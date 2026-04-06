Пішов з життя ексочільник Всесвітнього антидопінгового агентства

Колишній голова Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) та почесний член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) британець Крейг Ріді помер на 85-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МОК.

«Крейг присвятив все своє життя служінню спорту та олімпійському руху. Він був непохитним захисником чесності, з гідністю і рішучістю спрямовуючи світову спортивну спільноту в найскладніші моменти її історії», – сказала президент МОК Кірсті Ковентрі.

Вона також наголосила, що внесок Ріді в Олімпійські ігри, чистий спорт і розвиток спортсменів у всьому світі житиме в пам'яті майбутніх поколінь

Крейг Ріді став членом МОК у 1994 році. Пізніше він входив до складу виконкому організації та обіймав посаду віцепрезидента. З 1 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року британець був головою WADA.

