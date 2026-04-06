Пішов з життя ексочільник Всесвітнього антидопінгового агентства

Артем Худолєєв
Крейг Ріді став членом МОК у 1994 році
фото: МОК

З 1 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року Крейг Ріді був головою WADA

Колишній голова Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) та почесний член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) британець Крейг Ріді помер на 85-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МОК.

«Крейг присвятив все своє життя служінню спорту та олімпійському руху. Він був непохитним захисником чесності, з гідністю і рішучістю спрямовуючи світову спортивну спільноту в найскладніші моменти її історії», – сказала президент МОК Кірсті Ковентрі.

Вона також наголосила, що внесок Ріді в Олімпійські ігри, чистий спорт і розвиток спортсменів у всьому світі житиме в пам'яті майбутніх поколінь

Крейг Ріді став членом МОК у 1994 році. Пізніше він входив до складу виконкому організації та обіймав посаду віцепрезидента. З 1 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року британець був головою WADA. 

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

