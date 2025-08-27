Головна Спорт Новини
Жіноча збірна Росії з боротьби провела фотосесію на тлі портрета Путіна

Жіноча збірна Росії з боротьби провела фотосесію на тлі портрета Путіна
Росіянки оригінально готуються до чемпіонату світу з боротьби

Росіянки знову продемонстрували свою «нейтральність»

Жіноча збірна Росії з боротьби перед чемпіонатом світу провела фотосесію на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат світу з трьох видів боротьби відбудеться з 13 по 21 вересня в Загребі. (Хорватії).

Борчині жіночої збірної Росії з боротьби, які отримали від проросійської Міжнародної федерації боротьби (UWW) нейтральний статус, на підготовчому зборі до світової першості влаштували фотосесію на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, втратили шанс поїхати на Олімпіаду-2026 російські фігуристи, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні – Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Іван Букін та його партнерка Олександра Степанова у 2024 році були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.

«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін в Instagram.

Однак, пізніше він видалив цей допис, розуміючи, що це може завадити йому та Степановій отримати «нейтральний статус».

Букін та Степанов – дворазові віцечемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віцечемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки).

