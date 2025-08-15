Головна Світ Політика
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
Глава російської церкви молився сьогодні за дружбу країн, які мають ядерну зброю
фото з відкритих джерел

Глава РПЦ Кирило (Гундяєв) напередодні важливих переговорів звернувся з молитвою про розвиток відносин між народами Росії та Америки

Патріарх Кирило помолився сьогодні за успішні переговори глави Кремля і Білого дому, а також за дружбу «великих ядерних держав». Про це, як пише «Главком», повідомляється на сайті Російської православної церкви.

Перед початком спеціального богослужіння глава РПЦ Кирило повідомив, що звернеться з молитвою про взаємодію «лідерів двох наймогутніших держав на планеті, щоб у результаті цієї зустрічі була повністю подолана загроза збройного конфлікту і щоб всесторонні відносини розвивалися між народами Росії та Сполучених Штатів Америки».

«Великою метою» переговорів він назвав «принциповою зміною у відносинах між двома великими ядерними державами та встановленням нового типу відносин, спрямованих на те, щоб забезпечувалося благополуччя та мир на планеті».

Нагадаємо, у травні глава Російської православної церкви патріарх Кирило одягнув панагію, яка була викрадена у 2016 році з будинку українського митрополита Олександра (Драбинка). Медальйон належав покійному митрополиту Володимиру (Сабодану).

Зазначимо, що зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні. Переговори пройдуть на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув на Аляску у світшоті з написом «СССР».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Теги: Аляска РПЦ путін патриарх Дональд Трамп росія молитва новости США росіяни

