Трамп спробував, а Путін виграв
Короткі підсумки переговорів з Аляски
Путін виграв час, відтермінування санкцій та отримав ще більшу порцію міжнародної легітимності.
Трамп спробував. Сподіваюсь, переконався, що навіть економічні «бонуси» для його візаві не значать нічого, бо у того у голові – імперія, Ялта-2, геополітика і манія величі.
Чи змінить своє ставлення до Путіна Трамп? А от це вже – до психологів. Бо перші кадри виглядали так, ніби підліток-хлопчисько дуже прагнув близькості, а «прожжонна» хвойда хоч і всілася на заднє сидіння джипа, але далі все пішло не за планом. Навіть ресторан довелось скасувати.
Зрештою, у Держдепі з вірогідністю в 75% і прогнозували подібний провал перемовин.
Чи буде Трамп зараз наполягати на інтенсифікації нової зустрічі, сказати важко. Щоб пережити образу, потрібен час. І якась асиметрична відповідь.
Тільки от яка? Бо Путін вирушив з Аляски з очевидним висновком: йому ніхто найближчим часом не заборонить вбивати українців, як він це робив і раніше.
Якщо моя теорія правильна, найближчим часом ми побачимо нову гру. Тепер вже США і Китаю.