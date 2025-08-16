Трамп спробував, а Путін виграв

Короткі підсумки переговорів з Аляски

Путін виграв час, відтермінування санкцій та отримав ще більшу порцію міжнародної легітимності.

Трамп спробував. Сподіваюсь, переконався, що навіть економічні «бонуси» для його візаві не значать нічого, бо у того у голові – імперія, Ялта-2, геополітика і манія величі.

Чи змінить своє ставлення до Путіна Трамп? А от це вже – до психологів. Бо перші кадри виглядали так, ніби підліток-хлопчисько дуже прагнув близькості, а «прожжонна» хвойда хоч і всілася на заднє сидіння джипа, але далі все пішло не за планом. Навіть ресторан довелось скасувати.

Зрештою, у Держдепі з вірогідністю в 75% і прогнозували подібний провал перемовин.

Чи буде Трамп зараз наполягати на інтенсифікації нової зустрічі, сказати важко. Щоб пережити образу, потрібен час. І якась асиметрична відповідь.

Тільки от яка? Бо Путін вирушив з Аляски з очевидним висновком: йому ніхто найближчим часом не заборонить вбивати українців, як він це робив і раніше.

Якщо моя теорія правильна, найближчим часом ми побачимо нову гру. Тепер вже США і Китаю.