Україна вперше у світі провела чемпіонат з технологічного спорту

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Україна першою у світі офіційно визнала технологічний спорт як дисципліну

Особливість чемпіонату – унікальне поєднання змагань на землі, у повітрі, на воді та в кіберпросторі

В Україні пройшов перший національний Чемпіонат з технологічного спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Чемпіонат з технологічного спорту – це новий формат, який об’єднав змагання дронів, наземених роботизованих комплексів та лазертаг.

За три роки в країні виросла індустрія з понад 700 приватних компаній. Вони створюють дрони, роботизовані системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Особливість чемпіонату – унікальне поєднання змагань на землі, у повітрі, на воді та в кіберпросторі. Україна першою у світі офіційно визнала технологічний спорт як дисципліну, що відтворює реальні сценарії використання сучасних технологій.

До змагань долучилися інженери, пілоти та розробники з усіх регіонів України. Восени очікуються перші міжнародні старти, які підтвердять беззаперечне лідерство України у технологічному спорті та інноваціях.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт Міністерство молоді і спорту України технології

