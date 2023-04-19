Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гвардієць з Одещини став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Гвардієць з Одещини став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби
Василь Михайлов став чемпіоном Європи
фото з відкритих джерел

Василь Михайлов завоював перше «золото» України на чемпіонаті Європи з вільної боротьби за останні 10 років

27-річний гвардієць із селища Тарутине Одеської області Василь Михайлов став чемпіоном Європи. Про це повідомляє пресслужба МВС України. 

Так, у столиці Хорватії Загребі відбувся Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. Тріумфатором змагань став майстер спорту України міжнародного класу старший сержант Василь Михайлов у ваговій категорії до 79 кілограмів. Михайлов відзначився перемогою у фіналі над чинним чемпіоном світу греком Георгіосом Кугіумцідісом.

Гвардієць з Одеської області став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби
Гвардієць з Одеської області став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби

За 40 секунд до кінця першого періоду Василь здійснив захоплення ноги та зумів «приземлити» суперника на килим. Після першого періоду – 2:1 на користь одеського спортсмена. За 1.07 до закінчення бою Василь у схожій ситуації набрав одне очко. 

Гвардієць з Одеської області став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби
Гвардієць з Одеської області став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби

Це перше «золото» України на чемпіонаті Європи вільної боротьби за останні 10 років.

Нагадаємо, що маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи. Ігор Радівілов отримав у фіналі 14.750 бала.

До слова, збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024. Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни.

Теги: Василь Михайлов чемпіонат Європи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Гвардієць з Одещини став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби
Гвардієць з Одещини став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби
«Мілан» вперше за 16 років вийшов до півфіналу ЛЧ. Результати 18 квітня (фото)
«Мілан» вперше за 16 років вийшов до півфіналу ЛЧ. Результати 18 квітня (фото)
Збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024
Збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024
Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни
Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни
Помер ексгравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко
Помер ексгравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко
Як Ізраїль та Іран? Беленюк назвав варіант спільних виступів українських та російських спортсменів
Як Ізраїль та Іран? Беленюк назвав варіант спільних виступів українських та російських спортсменів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
75K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
36K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
33K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
21K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
14K
Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту