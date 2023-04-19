Гвардієць з Одещини став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби

Василь Михайлов завоював перше «золото» України на чемпіонаті Європи з вільної боротьби за останні 10 років

27-річний гвардієць із селища Тарутине Одеської області Василь Михайлов став чемпіоном Європи. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Так, у столиці Хорватії Загребі відбувся Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. Тріумфатором змагань став майстер спорту України міжнародного класу старший сержант Василь Михайлов у ваговій категорії до 79 кілограмів. Михайлов відзначився перемогою у фіналі над чинним чемпіоном світу греком Георгіосом Кугіумцідісом.

Гвардієць з Одеської області став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби

За 40 секунд до кінця першого періоду Василь здійснив захоплення ноги та зумів «приземлити» суперника на килим. Після першого періоду – 2:1 на користь одеського спортсмена. За 1.07 до закінчення бою Василь у схожій ситуації набрав одне очко.

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Гвардієць з Одеської області став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби

Це перше «золото» України на чемпіонаті Європи вільної боротьби за останні 10 років.

Нагадаємо, що маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи. Ігор Радівілов отримав у фіналі 14.750 бала.

До слова, збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024. Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни.