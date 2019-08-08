Ідеолог феномену «Лос Карпатос» пішов із львівських «Карпат»



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Олег Смалійчук вважає свою місію в «Карпатах» виконаною ФК «Карпати»

Далі львів'яни підуть без Олега Смалійчука

Колишній віце-президент львівських «Карпат» Олег Смалійчук, який не так давно хотів створити іспанський варіант галицького клубу, котрий сам же іменував «Лос Карпатос», зробив гучну заяву щодо свого майбутнього.

«Моїм пріоритетним завданням було покращити фінансову складову клубу і зробити все для того, щоб ФК «Карпати» не зникли з футбольної карти України. Можливо, це моя суб’єктивна думка, але вважаю, що я дав цей результат і зараз ми ходимо на трибуни вболівати за рідний клуб. Навіть ціною свого рейтингу і репутації. Все інше – це дрібниці.



Відповідати на критику та закиди наразі не збираюсь, бо це буде нагадувати виніс сміття з хати і може зашкодити клубу, який я люблю. Зараз будується нова команда з новим тренером, яким необхідна наша підтримка. Вірю, що нове керівництво буде вчитися саме на моїх, а не на своїх помилках. Вірю в наших левенят та їхні перемоги.



Моя історія в українському футболі завершилася. Крім «Карпат», в Україні для мене не існує більше клубів, а значить, будь-які чутки про мою співпрацю з іншими проектами всього лише фейк», – написав Смалійчук у Фейсбуку.