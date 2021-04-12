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    Макгрегор відмінив поєдинок у змішаних єдиноборствах з Пор’є

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    Конор Макгрегор не стерпів звинувачень від суперника - Макгрегор відмінив поєдинок у змішаних єдиноборствах з Пор’є
    Конор Макгрегор не стерпів звинувачень від суперника
    Фото з відкритих джерел

    Ірландський боєць ММА не стерпів звинувачення в ухилянні від збору благодійних пожертвувань

    Конор Макгрегор відреагував на звинувачення Дастіна Пор’є в ухиленні від благодійних пожертвувань. Він заявив, що їх поєдинок скасовується.

    «Ми біжимо за привидом». Макгрегор обіцяв благодійному фонду Пор’є $500 тисяч, але не перевів їх

    «Ти безголовий селюк. 500 тисяч без плану. Ти міцно влип. Ти дурень. До речі, бій відміняється. Я знайду кого-небудь іншого, щоб побитися десятого числа. Хай щастить з твоїм старим контрактом, малюк.

    Моя команда уважно перевірить, щоб кожне пожертвування пішло за призначенням. Моя щедрість добре відома. Ти заплатиш своїм мозком за спробу заплямувати моє ім'я. Удачі тобі, коли тебе зловлять. Тобі кришка», – написав ірландець в своєму Twitter.

    Раніше американець звинуватив ірландця в ухиленні від пожертвувань до благодійного фонду. У січні 2021 року Пор’є відправив у нокаут Макгрегора, взявши реванш за поразку семирічної давності. Реванш Конор - Порье повинен відбутися 10 липня в Лас-Вегасі.

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      Теги: MMA / UFC Конор МакГрегор
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