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    Український захисник встановив особисте досягнення в НБА

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    Святослав Михайлюк взяв перший рубіж в НБА - Український захисник встановив особисте досягнення в НБА
    Святослав Михайлюк взяв перший рубіж в НБА
    Фото з відкритих джерел

    Святослав Михайлюк закинув 12 очок «Шарлоту» і став п‘ятим серед наших співвітчизників, яким підкорився цей рубіж за океаном

    Святослав Михайлюк подолав символічну позначку у НБА, але це не допомогло «Оклахомі» подужати «Шарлот». Український захисник вийшов у стартовому складі й у підсумку відіграв 31 хвилину. За цей час Михайлюк набрав 12 очок. Така результативність дозволила Святославу досягнути загального результату у 1000 набраних пунктів в НБА. Сама ж гра пройшла повністю за переваги «Шарлот» –113:102. На Заході «Оклахома» йде 13-ю в турнірній таблиці. В плей-офф потрапляють 10 команд.

    На першому місці серед українців в НБА залишається Віталій Потапенко, який з 1997 по 2007 року в лізі набрав 3995 очок.

    На другому місці знаходиться Олексій Лень (3985 очок), на третьому дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко (1390), на четвертому Олександр Волков (1019).

    Нагадаємо, що Михайлюк проводить в НБА свій третій сезон. Він був обраний на драфті НБА 2018 року по 47-м номером. Крім «Оклахоми» він грав за «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Детройт Пістонс».

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    Теги: НБА Святослав Михайлюк
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