Іспанський «Бетіс» зробив «Манчестер Сіті» нову пропозицію щодо трансферу Зінченка



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Олександр Зінченко

Англійський клуб ще не дав згоду на цю угоду, але сторони впевнені, що вона може відбутися

«Бетіс» зробив «Манчестер Сіті» нову пропозицію щодо переходу півзахисника Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Al final de la Palmera.

Іспанський клуб хоче орендувати українця на рік з правом викупу в кінці сезону за 12 мільйонів євро.

Мова йде не про повноцінний викуп, а про 80% прав на футболіста.

Агенти 21-річного хавбека провели з «Бетісом» переговори в Іспанії, але на даний момент можливий трансфер заморожений, так як «Бетіс» чекає результату переговорів по трансферу півзахисника «Барселони» Рафіньї Алькантари.

Англійський клуб ще не дав згоду на цю угоду, але сторони впевнені, що вона може відбутися в найближчі дні, до закриття трансферного вікна в Іспанії (31 серпня).

«Бетіс» зробив «Манчестер Сіті» нову пропозицію про перехід півзахисника Олександра Зінченка, повідомляє Al final de la Palmera.

Іспанський клуб хоче орендувати українця на рік з правом викупу в кінці сезону за 12 мільйонів євро. Мова йде не про повноцінний викуп, а про 80% прав на футболіста.

Агенти 21-річного хавбека провели з «Бетісом» переговори в Іспанії, але на даний момент можливий трансфер заморожений, так як «Бетіс» чекає результату переговорів по трансферу півзахисника «Барселони» Рафінья Алькантара.

Англійський клуб ще не дав згоду на цю угоду, але сторони впевнені, що вона може відбутися в найближчі дні, до закриття трансферного вікна в Іспанії (31 серпня).

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

Джерело: ua.tribuna.com