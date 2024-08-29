Дві українські тенісистки пробилися до третього кола US Open

Світоліна та Костюк продовжують перемагати на US Open

Світоліна здобула перемогу в українському дербі

Набирає оберти останній в цьому році турнір серії Grand Slam – US Open. Зокрема, українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до третього кола змагань.

Світоліна в українському дербі впевнено перемогла Ангеліну Калініну – 6:1, 6:2. Наступною суперницею Еліни стане чинна переможниця US Open американка Коко Гофф.

Марта Костюк у поєдинку другого кола перемогла британку Гарріет Дарт. У першому сеті точилася доволі рівна боротьба, а от в другому Марта здобула впевнену перемогу – 7:6(10), 6:1.

Наступною суперницею українки буде американка Емма Наварро.

Нагадаємо, що відразу шість українських тенісисток вийшли на корти в перший день US Open.