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Дві українські тенісистки пробилися до третього кола US Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Дві українські тенісистки пробилися до третього кола US Open
Світоліна та Костюк продовжують перемагати на US Open

Світоліна здобула перемогу в українському дербі

Набирає оберти останній в цьому році турнір серії Grand Slam – US Open. Зокрема, українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до третього кола змагань.

Світоліна в українському дербі впевнено перемогла Ангеліну Калініну – 6:1, 6:2. Наступною суперницею Еліни стане чинна переможниця US Open американка Коко Гофф. 

Марта Костюк у поєдинку другого кола перемогла британку Гарріет Дарт. У першому сеті точилася доволі рівна боротьба, а от в другому Марта здобула впевнену перемогу – 7:6(10), 6:1.

Наступною суперницею українки буде американка Емма Наварро.

Нагадаємо, що відразу шість українських тенісисток вийшли на корти в перший день US Open.

 

Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Ангеліна Калініна Емма Наварро US Open

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