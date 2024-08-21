Українська тенісистка вперше у кар'єрі пробилась у фінал кваліфікації US Open
У сезоні-2024 українка подолала перше коло, здолавши представницю Андорри Вікторію Хіменес Касінцеву у двох сетах
Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула перемогу над китаянкою Гао Сіньюй та пройшла у фінал кваліфікації на US Open-2024. Українка здолала суперницю у трьох сетах, повідомляє Суспільне.
Гао Сіньюй (Китай) – Юлія Стародубцева (Україна) 0:2 (3:6, 6:4, 0:6)
Стародубцева вдруге в кар'єрі намагається пробитись до основної сітки US Open.
Вперше тенісистка взяла участь у кваліфікації на американський мейджор у 2023 році: зазнала поразки вже у першому колі від швейцарки Селін Неф. Вже у 2024-му українці вдалось покращити результат.
У сезоні-2024 гравчиня подолала перше коло, здолавши представницю Андорри Вікторію Хіменес Касінцеву у двох сетах.
Суперницею Стародубцевої у півфіналі стала китаянка Гао Сіньюй, 235-та ракетка світу. Тенісистки вперше зустрілись на корті.
Коментарі — 0