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Українки здобули три перемоги в перший день US Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українки здобули три перемоги в перший день US Open
Марта Костюк стартувала з впевненої перемоги
фото: Арата Ямаока

Калініна та Світоліна зіграють між собою у другому колі

Вчора, 26 серпня, стартував останній в цьому році турнір серії Grand Slam – Us Open. Відразу шість українських тенісисток вийшли на корти в перший день змагань.

Марта Костюк, Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна зуміли здобути перемоги в своїх поєдинках. А от Леся Цуренко, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська не змогла пробитися до другого кола.

Варто зазначити, що Калініна та Світоліна зіграють між собою в наступному поєдинку за вихід до третього кола.

US Open

Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Маккартні Кесслер (США) 6:2, 6:3

Пейтон Стернс (США) – Леся Цуренко (Україна) 6:1, 7:5

Вікторія Азаренко – Юлія Стародубцева (Україна) 3:6, 6:1, 6:1

Ангеліна Калініна (Україна) – Осеан Додан (Франція) 6:1, 3:6, 6:1

Еліна Світоліна (Україна) – Марія Лурдес Карле (Аргентина) 3:6, 6:3, 6:4

Юле Німаєр (Німеччина) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:7, 6:4

Також сьогодні, 27 серпня, на корти US Open вийде ще одна українка. Катерина Байндль зіграє з італійкою Елізабеттою Коччаретто.

Теги: Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Вікторія Азаренко теніс US Open

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