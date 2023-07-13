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Історична перемога для України. Людмила Кіченок виграла Вімблдон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Історична перемога для України. Людмила Кіченок виграла Вімблдон
Українська тенісистка Людмила Кіченок виграла Вімблдон
фото: скриншот трансляції

Кіченок: «Перемогою хочу надихнути українців, які виборюють свободу»

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із хорватом Мате Павичем перемогла у фіналі змішаного розряду Вімблдона.

Українсько-хорватський дует змагався з бельгійсько-китайським тандемом Йорана Флігена та Їфан Сюй. Результати гри – 6:4, 6:7(9), 6:3.

Для того, щоб потрапити до фіналу, Кіченок і Павич здолали чотирьох суперників. Так, у півфіналі вони здолали хорватський тандем Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз.

Фінальний матч проти тандему Фліген-Сюй закривав програму ігрового дня на Вімблдоні та проводився на центральному корті.

Кіченок була останньою українською тенісисткою, що виступила на Вімблдоні. Перед цим за вихід до фіналу в жіночій сітці боролася Еліна Світоліна, яка зазнала поразки від чешки Маркети Вондроушової.

Зазначимо, що Людмила Кіченок – третя українка, яка виграла турнір «Великого шолому». У 2008 році Australian Open у парному розряді виграли сестри Олена і Катерина Бондаренко.

«Перемогою хочу надихнути українців, які виборюють свободу», – сказала Кіченок після гри.

До відома, Вімблдон – найстаріший і найпрестижніший турнір серед серії турнірів Великого шолому.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграла у фіналі турнірів Грендслем. 

Як повідомлялося, 11 липня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек із Польщі у чвертьфіналі Вімблдону, однак до свого першого фіналу на турнірах серії «Великого шолому» Світоліна пробитися не змогла

Теги: теніс Людмила Кіченок Вімблдон

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