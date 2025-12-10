Італійський спортсмен травмувався вдома незвичним предметом

Давіде Формоло ще довго буде згадувати болюче чаювання

Іменитий 33-річний італійський велогонщик команди Movistar, Давіде Формоло, який є чемпіоном Італії 2019 року і переможцем етапу Джиро д'Італія 2015 року, отримав травму в побутовій ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bicisport.

Причиною став нещасний випадок із чашкою чаю. Інцидент відбувся, коли велогонщик, який двічі фінішував у топ-10 загального заліку Джиро д'Італія та одного разу на Вуельті, пив чай. Він випадково випустив чашку з рук, і вона, впавши, спричинила поріз на великому пальці ноги. Хоча рана на перший погляд здавалася незначною, вона призвела до пошкодження важливих зв'язок, через що спортсмен втратив здатність підіймати палець.

Медичний висновок виявився невтішним: очікується, що відновлення Давіде Формоло займе близько шести тижнів. Це означає, що він змушений пропустити вирішальні передсезонні збори команди Movistar, що порушує графік підготовки до початку нового змагального року.

Велогонщик емоційно поділився своїми думками у соціальних мережах «Життя дивне. Ти можеш проїхати близько 30 тисяч кілометрів на рік по дорогах, де фури пролітають за 2 сантиметри від твого керма. Щоразу ти кидаєшся в мокрі спуски, яких навіть не знаєш, немов камікадзе. А потім тобі на ногу падає чашка чаю і залишає цей крихітний поріз... Спочатку здавалося, що нічого страшного, але потім я помітив, що не можу підняти великий палець ноги. Отже, нічого не поробиш: мінус шість тижнів простою».

Нагадаємо, що інший велогонщик отримав вирок за водіння у нетверезому стані. Переможець чемпіонатів світу з велотреку в дисципліні «омніум» (2016, 2017), колумбієць Фернандо Гавірія, отримав умовний тюремний термін за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння.