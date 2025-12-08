«Викину свій телефон у смітник»: Гамільтон відреагував на кінець сезону Формули-1

Семиразовий чемпіон Формули-1 заявив, що йому необхідна пауза від людей

Пілот «Феррарі» Льюїс Гамільтон заявив, що не може дочекатися, щоб покинути Абу-Дабі після найважчого сезону у його кар'єрі, де він посів найгірше в кар'єрі підсумкове місце у турнірній таблиці – шосте. Про це повідомляє «Главком».

У свій дебютний рік у складі нової команди він вперше не зміг здобути жодного подіуму, маючи найкращий результат на рівні четвертого місця на Гранпрі США, Великої Британії, Австрії та Емілії-Романьї. По сезону другий найстарший наразі гонщик (Льюїсу виповнилося 40 років у січні цього року, більше їх має лише Фернадо Алонсо, якому 44) йшов дуже нерівномірно, маючи невдалі етапи, де він перебував на місцях поза топ-15.

У фінальному заїзді сезону, який виграв Макс Ферстаппен, Гамільтон піднявся на восьме місце після невдалої кваліфікації, яка завершилася для британця на 16-му місці. Після заїзду він виглядав зневіреним, але одразу ж привітав свого співвітчизника Ландо Норріса з першою в кар'єрі перемогою чемпіонату світу-2025.

Після кваліфікації в Абу-Дабі британець не стримував емоцій, описуючи свої почуття як «нестерпна кількість гніву та люті». Ці труднощі змусили його назвати свій перший сезон справжнім кошмаром, що викликало докір з боку президента Ferrari Джона Елкана. Той заявив, що Гамільтон повинен «зосередитися на керуванні і менше говорити», що є не найбільш приємним сигналом у контексті потенційного дострокового припинення співпраці.

Спортсмен після завершення перегонів зізнався, що прагне «повністю відключитися від матриці» під час зимової перерви. «Я не можу дочекатися, щоб втекти від усього цього», – сказав Гамільтон. – «Щотижня фотосесії та все таке. Це те, чого я з нетерпінням чекаю одного дня – не робити всього цього. На даний момент я з нетерпінням чекаю на перерву, щоб просто відключитися, ні з ким не спілкуватися».

Він додав, що цієї зими ніхто не зможе з ним зв'язатися: «Я не буду мати при собі телефон і з нетерпінням чекаю на це. Зазвичай я завжди мав його при собі. Але цього разу він потрапить у смітник».

Нагадаємо, що в Абу-Дабі українець Олександр Бондарев виграв першу гонку другого етапу Formula Trophy. Спортсмен став першим в історії автоспорту українським пілотом, що стартував в рамках вікенду F1.