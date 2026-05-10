Під час етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів

Ілля Мандебура
Перемогу на другому етапі здобув сенсаційний уругваєць
фото: Giro d'Italia

Другий день «Джиро д’Італія-2026» став драматичним та непередбачуваним

Другий етап «Джиро д’Італія-2026» став водночас історичним і драматичним, поєднавши перший у житті тріумф уругвайського гонщика Гільєрмо Томас Сілва з масовим виходом фаворитів через важкі завали. Про це повідомляє «Главком».

Тріумф Сілви

Перемогу на довгій 220-кілометровій дистанції від Бургаса до Велико-Тирново здобув Гільєрмо Томас Сілва з команди XDS Astana, який став першим представником Уругваю, що не лише виграв етап «Корса Роза», а й одягнув рожеву майку лідера загальної класифікації.

Деталі аварії

Проте спортивне досягнення було затьмарене масштабною аварією на слизькій від дощу дорозі за 22 кілометри до фінішу, яка призвела до серйозних втрат у пелотоні, особливо для команди UAE Team Emirates-XRG. Список гонщиків, які змушені були припинити боротьбу, стрімко зріс: першим ще перед стартом другого етапу знявся Маттео Москетті через наслідки падіння в перший день, а безпосередньо під час суботнього заїзду зійшли Джей Вайн, Марк Солер, Одн Хольтер та Сантьяго Буїтраго. Для деяких зірок наслідки проявилися вже після фінішу. До прикладу, на старт третього етапу не вийшли італієць Андреа Вендраме, у якого виявили переломи в нижній частині спини, та один із фаворитів перегонів Адам Єйтс через відкладені симптоми струсу мозку. Медичний штаб UAE підтвердив, що крім Єйтса, важких травм зазнали Вайн, який отримав перелом ліктя, та Солер із переломом тазу.

Попри те, що гонку довелося нейтралізувати на кілька хвилин через завал, фінальна частина етапу видалася напруженою завдяки атаці Йонаса Вінгегора на підйомі до монастиря Лясковець. Хоча данець намагався піти у відрив разом із Джуліо Пелліццарі та Леннертом Ван Етвельтом, група переслідувачів наздогнала лідерів за 500 метрів до фінішу. Саме в цей момент Крістіан Скароні ідеально розігнав свого напарника Томаса Сілву, дозволивши йому випередити Флоріана Шторка та Джуліо Чікконе. 

