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    Українські біатлоністки - на п'єдесталі чемпіонату світу: миті тріумфу (відео)

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    Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко - бронзові призерки чемпіонату світу-2019 - Українські біатлоністки - на п'єдесталі чемпіонату світу: миті тріумфу (відео)
    Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко - бронзові призерки чемпіонату світу-2019
    Biathlonworld

    Наші дівчата показали, що їх ще рано списувати з рахунків

    Жіноча естафетна команда створила сенсацію і стала бронзовою призеркою 53-го чемпіонату світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді.

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    Анастасія Меркушина в компанії олімпійських чемпіонок Сочі-2014 Віти Семеренко, Юлії Джими і Валентини Семеренко програли тільки норвежкам і шведкам і піднялися на п'єдестал світової першості.

    Для української збірної ця бронзова медаль - друга на поточному чемпіонаті світу з біатлону після золота Дмитра Підручного

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