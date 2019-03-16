Українські біатлоністки - на п'єдесталі чемпіонату світу: миті тріумфу (відео)



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Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко - бронзові призерки чемпіонату світу-2019 Biathlonworld

Наші дівчата показали, що їх ще рано списувати з рахунків

Жіноча естафетна команда створила сенсацію і стала бронзовою призеркою 53-го чемпіонату світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді.

Анастасія Меркушина в компанії олімпійських чемпіонок Сочі-2014 Віти Семеренко, Юлії Джими і Валентини Семеренко програли тільки норвежкам і шведкам і піднялися на п'єдестал світової першості.

Для української збірної ця бронзова медаль - друга на поточному чемпіонаті світу з біатлону після золота Дмитра Підручного.