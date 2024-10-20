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Зіркову пару з «Ювентуса» пограбували під час матчу чемпіонату Італії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Зіркову пару з «Ювентуса» пограбували під час матчу чемпіонату Італії
Дуглас Луїс перейшов до «Ювентусу» влітку 2024 року. Разом з ним до Турину переїхала і Леманн

Злодії забрали 11 годинників Луїса на суму близько 500 тисяч євро та кілька діамантових прикрас Леманн

Будинок Дугласа Луїса та його дівчини Аліші Леманн пограбували, коли обоє гравців «Ювентуса» були відсутні вдома.

Луїс вечеряв і відпочивав після вчорашнього матчу з «Лаціо» у Серії А, а Леманн, яка виступає за жіночу команду туринців, перебувала на виїзді. Сьогодні «Ювентус» грає з «Інтером» у Мілані в межах жіночого чемпіонату Італії.

Загалом злодії забрали 11 годинників Луїса на суму близько 500 тисяч євро та кілька діамантових прикрас Леманн.

Повідомляється, що сигналізація спрацювала приблизно о 1:30 ночі: на місце прибули поліцейські машини, а також судово-медичні експерти, щоб провести розслідування.

Дуглас Луїс перейшов до туринського «Ювентусу» влітку 2024 року за 51,5 мільйона євро з англійської «Астон Вілли». Разом з ним до Турину переїхала і Леманн.

Варто зазначити, що це не перший випадок крадіжки зі зломом на віллах в одному із найпрестижніших районів Турина.

Раніше жертвами зловмисників уже ставали Мойзе Кін та Кайо Жорже, а Анхель Ді Марія одного разу встиг запобігти проникненню у свій будинок за допомогою Душана Влаховича, який на той час був його сусідом.

Нагадаємо, нападник саудівського «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом світу в сезоні 2024/25.

Forbes оцінив доходи Роналду в рекордні для футболу $285 млн. З них $220 млн – від клубу, а ще $65 млн – від діяльності, що не повʼязана з футболом.

Forbes зазначає, що серед усіх спортсменів, за якими журнал стежить із 1990 року, тільки боксер Флойд Мейвезер зміг заробити ще більше за один рік.

Друге місце в рейтингу посів форвард американського «Інтер Маямі» і збірної Аргентини Ліонель Мессі з доходом $135 млн. Третім став нападник саудівського «Аль-Хіляль» і збірної Бразилії Неймар – його дохід оцінили у $110 млн.

За оцінками Forbes, у сезоні 2024/25 десять найбільш високооплачуваних футболістів світу зароблять $983 мільйони. При цьому більшу частину з цієї суми отримають гравці з клубів Саудівської Аравії.

Нагадаємо, на соцмережі Кріштіану Роналду підписалося понад 1 млрд акаунтів. У розрахунок бралося шість соціальних мереж: Instagram (понад 639 млн), Facebook (понад 170,5 млн), X (Twitter – понад 113 млн), YouTube (понад 60,5 млн), Kuaishou (понад 9,3 млн) та Weibo (понад 7,5 млн).

Раніше Роналду встановив рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників на YouTube. Португальцю для цього знадобилося лише 90 хвилин. На каналі зараз викладено вже 12 відео, зокрема: на футбольну, харчувальну та освітню тематики. Варто відзначити, що всі відео короткі за тривалістю і більше нагадують тизери майбутніх шоу, які, можлиов, будуть виходити на каналі.

Як відомо, Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024.

Теги: ФК Ювентус НОВИНИ ФУТБОЛУ

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